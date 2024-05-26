從冷淡轉積極？學者分析尹錫悅對中日韓峰會背後考量

針對南韓主辦在首爾召開的第9次中日韓領袖會議，中國學者分析，南韓總統尹錫悅對峰會的態度由冷淡轉趨積極，是出於經濟、外交和確保順利執政的考量，但缺乏互信恐將掣肘中日韓合作。

中國媒體澎湃新聞今天報導，天津外國語大學國別與區域研究院兼任研究員徐志堅分析，去年下半年以來，韓方作為輪值主席國開始實質推動中日韓領袖會議重啟，首要考量是自身外交布局的需要。

他說，尹錫悅與美國總統拜登（Joe Biden）大衛營峰會（Camp David）後，南韓自認對美外交趨穩，就戰略考量需平衡與中國的外交關係，加上川普（Donald Trump）極可能重返執政，南韓擔憂美韓同盟恐生變，因此南韓政府有意打破中韓僵局，藉由中日韓峰會轉換氛圍。

徐志堅表示，穩定經濟基本盤的需要也是考量因素之一。中國向來是南韓的最大貿易國，但去年南韓對中出口額較前一年降20%，出現建交31年來首次逆差，南韓政府極需加強與中國溝通交流，維持經貿合作活力。

他說，今年4月南韓國會議員選舉執政黨遭遇慘敗，南韓內部有關反思外交政策的聲音抬頭，所以尹錫悅轉而重視中日韓峰會，顯然也是因確保順利執政的需要。雖然國會選舉失利主要是內政所致，但由此導致對尹錫悅政府聲勢下挫，這股趨勢不容忽視。

徐志堅指出，當前國際和區域情勢複雜，各國均調整自身定位和利益，合作的基礎也在改變。最重要的是，重構相互間的信任理解需要一個過程，恐怕是今後中日韓合作的掣肘因素。