巴布亞紐幾內亞北部山崩滅村 聯合國官員估死亡數恐逾670人
聯合國（UN）一位官員今天告訴法新社，巴布亞紐幾內亞北部24日發生大規模山崩並埋掉一座村莊後，推估死亡數會增加到超過670人。
法新社報導，聯合國轄下國際移民組織（IOM）駐巴紐代表團團長阿克塔普拉克（Serhan Aktoprak）透露，「估計有超過150棟房屋被土石掩埋…推定超過670人喪生」。
阿克塔普拉克表示：「情況很糟糕，山坡地仍持續崩塌…對當地每個人帶來巨大風險。」
他還說，這座曾經熙熙攘攘的村莊已有1000多人流離失所，大家使用鏟子、大型農用鐵叉等掘土器具挖出埋於土石中的罹難者遺體。
阿克塔普拉克今天稍早透過聲明指出，截至25日晚間，山崩導致的死亡數為5人。
根據巴紐當地媒體報導，這起山崩夷平了恩卡省（Enga Province）的考卡拉姆村（Kaokalam），活埋逾數百人並吞噬數百棟房屋。
這座村莊位在巴紐首都莫士比港（Port Moresby）西北方大約600公里處。
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