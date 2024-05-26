法屬新喀里多尼亞動亂未止 首府機場6月2日前仍關閉

新喀里多尼亞首府努美阿的國際機場營運商今天宣布，6月2日前仍暫停商業航班起降。法國海外領土部長指出，這個法屬太平洋群島的局勢仍「非常艱困」。

法新社報導，法國之前研議實施新規定，賦予數以千計非新喀里多尼亞（New Caledonia）原住民的居民投票權，當地因此於本月13日爆發動亂，迄今已有7人喪命。

負責營運努美阿（Noumea）拉東突塔國際機場（La Tontouta International Airport）的新喀里多尼亞工商總會（New Caledonia Chamber of Commerce and Industry）今天宣布，該機場6月2日前將對商業航班維持關閉狀態。

新喀里多尼亞爆發致命動亂，迫使飛機航班自本月15日停飛後，這項消息將使機場關閉時間延長至近3週。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本月23日緊急飛往新喀里多尼亞試圖化解危機，過去幾日來當地局勢逐漸緩和。

然而，法國海外領土部長格韋努（Marie Guevenoux）昨晚透過聲明表示，情況「對當地民眾而言依然非常艱困，特別是在大努美阿地區（Greater Noumea）」。