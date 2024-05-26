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法屬新喀里多尼亞動亂未止 首府機場6月2日前仍關閉

中央社／ 新喀里多尼亞首府努美阿26日綜合外電報導
新喀里多尼亞首府努美阿的國際機場營運商今天宣布，6月2日前仍暫停商業航班起降。圖為一名士兵在疏散人員抵達新喀里多尼亞首府努美阿的國際機場時站崗。路透
新喀里多尼亞首府努美阿的國際機場營運商今天宣布，6月2日前仍暫停商業航班起降。圖為一名士兵在疏散人員抵達新喀里多尼亞首府努美阿的國際機場時站崗。路透

新喀里多尼亞首府努美阿的國際機場營運商今天宣布，6月2日前仍暫停商業航班起降。法國海外領土部長指出，這個法屬太平洋群島的局勢仍「非常艱困」。

法新社報導，法國之前研議實施新規定，賦予數以千計非新喀里多尼亞（New Caledonia）原住民的居民投票權，當地因此於本月13日爆發動亂，迄今已有7人喪命。

負責營運努美阿（Noumea）拉東突塔國際機場（La Tontouta International Airport）的新喀里多尼亞工商總會（New Caledonia Chamber of Commerce and Industry）今天宣布，該機場6月2日前將對商業航班維持關閉狀態。

新喀里多尼亞爆發致命動亂，迫使飛機航班自本月15日停飛後，這項消息將使機場關閉時間延長至近3週。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本月23日緊急飛往新喀里多尼亞試圖化解危機，過去幾日來當地局勢逐漸緩和。

然而，法國海外領土部長格韋努（Marie Guevenoux）昨晚透過聲明表示，情況「對當地民眾而言依然非常艱困，特別是在大努美阿地區（Greater Noumea）」。

機場 法國 航班 馬克宏

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