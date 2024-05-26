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朝覲季節將來臨 沙烏地阿拉伯：6月21日前 只允許持朝覲簽證進入麥加

中央社／ 開羅26日專電

一年一度朝覲季節即將來臨，沙烏地阿拉伯23日宣布，在6月21日前，除已獲朝覲許可證者外，即日起，其他任何形式簽證持有人一律暫時禁止進入麥加。

據阿聯「海灣時報」（Khaleej Times）報導，今年沙烏地阿拉伯「朝覲季節」將自6月14日展開。沙烏地阿拉伯內政部宣布，為確保朝聖者安全，如未取得朝覲許可證，自5月23日起至6月21日期間，其他任何類型簽證持有人都禁止進入麥加（Mecca）。

「朝覲」（Hajj）是指穆斯林伊斯蘭教教徒）到伊斯蘭教聖地麥加朝聖的行程，通常於伊斯蘭曆12月（朝聖月）的第7或8天（依照每年月亮運行週期計算）開始持續4天。

沙烏地阿拉伯的麥加朝覲被認為是全世界最大規模的人類集會。2023年6月約有184萬名穆斯林前往麥加參加4天的朝覲行程。

沙烏地當局表示，「朝覲簽證」是外籍人士在2024年朝覲的唯一簽證。即使是沙烏地阿拉伯本地居民，也需出示出入麥加許可證，才能在朝覲期間進出麥加。

沙烏地朝覲和復朝部（Ministry of Hajj & Umrah）表示，朝覲簽證僅在朝覲期間內有效。簽證持有人只能在麥加、麥地那（Medina）和吉達（Jeddah）三座城市內旅行，不能到其他地方旅行、居住和工作。違規者將被禁止參加未來的朝覲活動，同時會被驅逐出境。

沙烏地國營的沙烏地阿拉伯航空公司（Saudi Arabian Airlines）已自5月中起展開74天朝覲特別營運計畫，為朝覲者提供相關服務。飛機螢幕畫面會顯示開始朝覲的「戒關」（Miqat）和祈禱時間，並提供伊斯蘭教相關內容。

伊斯蘭 沙烏地阿拉伯 穆斯林 簽證

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