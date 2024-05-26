順利降落！新航「遇奪命亂流」客機返新加坡 尚有41人留在泰國治療

「亞洲新聞台」（CNA）報導，21日遭遇亂流的新加坡航空編號「SQ321」波音777-300ER客機於26日返回新加坡，截至當地時間26日上午，尚有41人留在泰國住院治療。當時的亂流事故造成一人死亡、71人受傷。

新加坡航空回應CNA的詢問時表示，這架飛機已在當地時間26日下午1時39分時降落星國。航班追蹤網站Flightradar24指出，已經從編號「SQ321」改為「SQ9071」的客機是在當地時間26日上午10時49分從曼谷起飛。

新航也告訴CNA：「新加坡航空獲得星國和泰國雙方有關當局、調查人員，以及飛機製造商的必要批准，飛機在起飛前也得到我們工程和飛行營運團隊許可。」

新航25日晚間表示，他們一直和當初SQ321航班上的乘客和機組員保持聯繫，包括留在泰國首都曼谷治療的人。他們說，「根據要求，我們會幫助乘客家屬和親友前往曼谷」，也正全力配合有關當局調查。