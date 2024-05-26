又有4童罹難…印度遊樂場大火增至27死 倖存者曝惡火延燒當下情況

印度一座擠滿人群的遊樂場昨天發生火災，根據警方，惡火至少造成27人喪命，其中4人為12歲以下兒童；許多罹難者的遺體因大火嚴重受損，需經DNA鑑定才能辨識身分。

事故地點在印度西部古茶拉底邦（Gujarat）拉吉科特市（Rajkot），法新社報導，發生火災的遊樂場運出一排排蓋著白布的遺體。

警方指出，據報喪命的4名兒童均未滿12歲，此外許多遺體被燒得面目全非，因此難以辨識身分。

美聯社報導，罹難者家屬表示，由於辨識遺體身分的DNA鑑定可能長達48小時，醫師今天建議他們不要枯等，可以先回家。

根據當地員警巴加瓦（Raju Bhargav），搜救行動已結束，現在救援團隊正在清理現場的殘磚破瓦。

巴加瓦表示，正在對起火原因進行調查，而考量到事發地點有些區域當時正在施工，有可能是機械噴出的火花引發火災。

印度媒體今天報導，大火襲捲遊樂場當下，裡面擠滿正在享受打保齡球等娛樂活動的年輕人，倖存者指他們必須把門踢開或跳出窗戶才能逃離火海。

拉吉科特市消防單位官員昨晚告訴記者，兩層樓的TRP遊樂場暨主題樂園起火時，有超過300人正在那裡享受夏日週末假期。

根據這名官員，部分建築體在門口附近倒塌困住了民眾，讓人們很難逃出，且建物結構屬易燃材質，造成火勢迅速蔓延。