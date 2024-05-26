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耗彈量68.4噸！日本辦富士綜合火力演習 魚鷹運輸機首參與飛行訓練外演習

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本陸上自衛隊今天舉行年度最大規模實彈射擊演習「富士綜合火力演習」，其中，陸上自衛隊的魚鷹運輸機（V-22 Osprey）今天也參與運兵等訓練。法新社
日本陸上自衛隊今天舉行年度最大規模實彈射擊演習「富士綜合火力演習」，其中，陸上自衛隊的魚鷹運輸機（V-22 Osprey）今天也參與運兵等訓練。法新社

日本陸上自衛隊今天舉行年度最大規模實彈射擊演習「富士綜合火力演習」，訓練想定一如往年同為「離島防衛」，預估全天消耗彈藥量約68.4公噸，創2019年以來最多紀錄。

日本電視台（Nippon TV）報導，今天在靜岡縣東富士演習場舉行的第66次「富士綜合火力演習」，將持續進行到晚間，預估今天消耗彈藥量將達約68.4公噸，創2019年以來最多紀錄，換算金額相當於8億4000萬日圓（約新台幣1億7260萬元）。

陸上自衛隊今天共動員約3000人參與演習，並集結53輛戰車及甲車、38門火炮及11架航機。

演習想定一如往年，著眼日本西南群島島嶼遭敵軍入侵，在透過無人機等確認敵情後，使用戰車及火炮進行攻擊，展開離島防衛作戰。

陸上自衛隊的魚鷹運輸機（V-22 Osprey）今天也參與運兵等訓練。在美軍魚鷹機2023年11月發生墜機事故後，今天是陸上自衛隊魚鷹機首次參與飛行訓練以外的演習。

日本 演習 自衛隊 魚鷹

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