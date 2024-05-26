中日韓領導人峰會前雙邊會談 日方擬要求陸取消水產禁令
中日韓領導人峰會時隔4年多在南韓首爾舉辦，中國國務院總理李強與日本首相岸田文雄今天將先舉行雙邊會談，日媒報導，岸田將要求中方取消暫停進口日本水產品的措施，以及早日釋放在中國被拘的日本人。
日本共同社報導，岸田文雄26日下午抵達首爾，計劃先分別與南韓總統尹錫悅及李強舉行會談。
這將是岸田與李強的首次正式會談。岸田打算要求中方取消暫停進口日本水產品的措施，另早日釋放在中國被拘的日本人。
岸田出發前在機場向媒體表示，將與李強切實確認戰略互惠關係、構建建設性且穩定的日中關係的方向性，從大局視野出發進行會談。
2023年東京電力排放福島核處理水入海後，中國持續表達強烈反對立場，並因此全面暫停日本水產品進口。
另日本製藥公司安斯泰來（Astellas Pharma）1名日本籍男性員工2023年在北京因疑涉間諜行為，遭北京市安全局逮捕。
中日韓自2008年起透過每年舉行峰會的方式希望提高區域合作，但受到三國之間雙邊關係變化與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，自2019年12月後中斷。
此次中日韓三方峰會今天起一連2天舉行。外媒報導，時隔4年多舉行的這次峰會預期以重建穩定對話為重心，避免觸及北韓核問題等敏感議題。
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