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1被告遭控反英國國安法身亡 「港諜案」2025年2月倫敦正式審訊

中央社／ 台北26日電
3名男子遭控違反英國「國家安全法」為香港情報機關工作，其中名為崔克特的英國退役軍人日前突傳身亡，原因不明。圖為位於倫敦的英格蘭中央刑事法院。美聯社
3名男子遭控違反英國「國家安全法」為香港情報機關工作，其中名為崔克特的英國退役軍人日前突傳身亡，原因不明。圖為位於倫敦的英格蘭中央刑事法院。美聯社

3名男子遭控違反英國「國家安全法」為香港情報機關工作，其中名為崔克特的英國退役軍人日前突傳身亡，原因不明。美媒報導，英國對此案審理不受崔克特死亡的影響，明年2月將正式審訊。

美國自由亞洲電台日前發自倫敦的報導指出，位於倫敦的英格蘭中央刑事法院（Central Criminal Court）24日對本案進行初步聆訊，包括香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪及英國邊境執法人員衛志良（Chi Leung Wai，又名Peter Wai，音譯）出庭。

報導說，袁松彪和衛志良將於明年2月10日正式受審，屆時將設陪審團；至於庭審前5天被發現伏屍公園的另一名被告崔克特（Matthew Trickett），檢方申請終止起訴。

檢方指控，嫌犯涉嫌於去年12月至今年5月期間協助外國情報機構收集情報、進行監視和欺詐行為，並於本月1日試圖強行闖入英國一處民居。3人都於本月初被捕。

報導說，明年2月的審訊預料將持續4到6週。袁﹑衛兩人須於今年10月25日到中央刑事法庭再次提訊，期間繼續獲准保釋，並解除之前配戴的電子追蹤裝置。

至於其餘保釋條件則維持不變，包括晚間10時至凌晨5時遵守宵禁令、每週向警署報到、不得離境，不得接觸另一被告或證人，並須告知警方使用了哪些裝置上網。

3名被告被控英國國家安全法下的「協助外國情報部門」和「外國干預」兩項罪名，分別最高可判刑14年。崔克特雖已死亡，但暫未影響案件，針對袁﹑衛兩人的控罪不變。

37歲的崔克特本月13日曾出庭應訊，但當地警方22日公布崔克特已於19日身亡。崔克特是英國內政部移民管理警察，2007至2013年曾於海軍陸戰隊服役，今年2月加入內政部前曾是倫敦希斯羅機場邊境部隊成員。

衛志良是英國邊境部隊成員，被捕前派駐希斯羅機場，據稱具有逾20年英國軍警界和私人保全經驗。

袁松彪則是退休港警，被捕前為香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理。

倫敦 英國 香港

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