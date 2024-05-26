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遊客湧進推升當地人生活成本 西班牙民眾示威

中央社／ 西班牙帕爾馬25日綜合外電報導
數以千計西班牙民眾今天趕在夏季旅遊旺季之前，在熱門旅遊景點巴利亞利群島（Balearic Islands）示威，對爆量的觀光人潮說不。法新社
數以千計西班牙民眾今天趕在夏季旅遊旺季之前，在熱門旅遊景點巴利亞利群島（Balearic Islands）示威，對爆量的觀光人潮說不。法新社

數以千計西班牙民眾今天趕在夏季旅遊旺季之前，在熱門旅遊景點巴利亞利群島（Balearic Islands）示威，對爆量的觀光人潮說不。

路透社報導，抗議群眾舉著「居民求救」、「過度旅遊真的夠了」的海報，在巴利亞利群島首府帕爾馬（Palma de Mallorca）遊行。西班牙國家警察發言人稱，有約1萬名示威者參加遊行。

美諾卡（Menorca）則有一場規模較小的抗議，但也有數百人參加活動。

籌劃帕爾馬抗議活動的瑞恩斯（Carme Reines）說：「我們希望有關當局下令，規定未住滿5年的人不得在此購屋，並對度假住宿訂定更多管制。」

房地產經濟人卡波奈爾（Javier Carbonell）表示，當地出租空房有逾半被拿來給度假客人租用，且租金也是當地人無法負擔的。

卡波奈爾說：「我們希望有更少的過度旅遊，並推廣更多的永續觀光。」

西班牙國家統計局（Spanish National StatisticsInstitute）表示，巴利亞利群島去年吸引1440萬名遊客造訪，是西班牙人氣第二高的旅遊景點。

去年西班牙最熱門的景點是加泰隆尼亞（Catalonia），遊客達約1800萬人；排第三的是加納利群島（Canary Islands），訪客約達1390萬人。

巴利亞利群島最受歡迎的其中一座小島伊比薩（Ibiza），昨天有約1000人在當地發動示威，怒嗆過多的觀光人潮。

示威活動籌辦單位發言人西門內斯（RafaelGimenez）說：「我們希望對新旅遊地點設限，並禁止更多的非法出租公寓。因為市場上（能出租）的公寓便少，價格就會上漲。」

4月時，有數以千計的人在加納利群島發起抗議行動，呼籲暫時限制遊客入境，藉此控制提供遊客的短期租屋和新飯店數量持續增加。他們說，短期租屋和飯店的增加，都推升了當地民眾的居住成本。

景點 西班牙

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