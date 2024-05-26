李強抵首爾 法媒：中日韓峰會擬避開棘手問題

中國國務院總理李強當地時間今天中午乘坐包機抵達首爾，準備出席第9次中日韓領導人會議。法新社報導，會議可能會跳過棘手的地緣政治問題，轉為解決貿易、供應鏈穩定和旅遊免簽證問題。

新華社26日報導，李強26日上午乘包機離開北京，赴韓國出席第9次中日韓領導人會議。

報導表示，當地時間26日中午，李強乘坐包機抵達韓國首爾城南機場。韓國政府高級官員和中國駐韓國大使邢海明等到機場迎接。

在27日舉行3國峰會前，韓國總統尹錫悅26日會先分別與日本首相岸田文雄及李強會談。

法新社24日報導，儘管北韓頻繁進行先進的武器試驗，中國近日也在台灣周邊進行軍事演習，但專家預計峰會將避開安全問題，以尋求共識來取得外交勝利。

韓國智庫峨山政策研究院（Asan Institute for PolicyStudies）李東奎（Lee Dong-gyu）表示，各方致力保持合作情勢是非常重要。

他說，韓國和日本與美國的關係日益密切，中日韓的政治立場差異很大，在北韓的核威脅及與俄羅斯關係日益密切等問題上存在明顯分歧，因此幾乎不可能形成共識。

他表示，為確保會議成功，這些話題不會被討論，3國領導人寧願含糊地討論和強調3國之間的合作。

報導指出，面對北韓日益嚴重的威脅，於2022年上任的尹錫悅一直試圖與日本冰釋前嫌。

中國是北韓最大的貿易夥伴和重要的外交盟友，此前中國並未譴責北韓進行武器試驗，而是批評美韓聯合演習。

專家認為，中國可能會再次頂住日韓要求採取更多措施，遏制北韓領導人金正恩的壓力。

東京大學經濟安全研究項目副主任川井大介（Daisuke Kawai）表示，「在安全方面，峰會不會產生任何實質成果。」

但他表示，日韓關係的解凍讓中國「越來越認為兩國政府在針對北京的措施上是一致」，而這次會議的一個關鍵動機將是緩和這種動態和緊張局勢。

川井大介表示，日本和韓國都擔心東亞軍事緊張局勢進一步升級，特別是考慮到台灣危機，這意味著日韓與中國的關係至關重要。

川井大介也認為，3國領導人將尋求他們都能同意的議題，例如區域救災合作和促進貿易。日本和中國也「特別渴望」恢復免簽證旅遊，並且正尋找可能的合作方式。