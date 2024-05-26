聽新聞
test
0:00 / 0:00
妮妃雅再登國際版面！路透評：台灣在國際舞台的非官方大使
台籍變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）拿下實境節目《魯保羅變裝秀》（RuPaul's Drag Race）冠軍一舉成名，25日晚間在第2屆「台北國際變裝藝術節」舉辦回台後首次公開演出，受訪表明自己的立場是「捍衛得來不易的民主」，越來越明顯的政治立場也再度登上國際版面。
路透指出，妮妃雅是東亞拿下《魯保羅變裝秀》冠軍的第一人，作為政治立場越來越明顯的的公眾人物，回到家鄉在「台北國際變裝藝術節」的演出獲得台下數以百計的粉絲驚嘆不已。
路透在報導中稱，妮妃雅作為支持台灣自由民主的擁護者，已經是台灣在國際舞台的非官方大使。不僅前陣子在總統府為當時即將卸任的前總統蔡英文發表演說，上周也現身立法院外的抗議行動。
妮妃雅在變裝節演出前向媒體表明：「我的立場不變，捍衛我們辛苦得來的民主，以及我們在乎的事。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言