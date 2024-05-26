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妮妃雅再登國際版面！路透評：台灣在國際舞台的非官方大使

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台籍變裝皇后妮妃雅因明顯政治立場再度登上國際版面，路透報導中評論是「台灣在國際舞台的非官方大使」。妮妃雅25日登第2屆「台北國際變裝藝術節」舉行回台後首次演出。路透
台籍變裝皇后妮妃雅因明顯政治立場再度登上國際版面，路透報導中評論是「台灣在國際舞台的非官方大使」。妮妃雅25日登第2屆「台北國際變裝藝術節」舉行回台後首次演出。路透

台籍變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）拿下實境節目《魯保羅變裝秀》（RuPaul's Drag Race）冠軍一舉成名，25日晚間在第2屆「台北國際變裝藝術節」舉辦回台後首次公開演出，受訪表明自己的立場是「捍衛得來不易的民主」，越來越明顯的政治立場也再度登上國際版面。

路透指出，妮妃雅是東亞拿下《魯保羅變裝秀》冠軍的第一人，作為政治立場越來越明顯的的公眾人物，回到家鄉在「台北國際變裝藝術節」的演出獲得台下數以百計的粉絲驚嘆不已。

路透在報導中稱，妮妃雅作為支持台灣自由民主的擁護者，已經是台灣在國際舞台的非官方大使。不僅前陣子在總統府為當時即將卸任的前總統蔡英文發表演說，上周也現身立法院外的抗議行動。

妮妃雅在變裝節演出前向媒體表明：「我的立場不變，捍衛我們辛苦得來的民主，以及我們在乎的事。」

舞台 蔡英文 藝術節

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