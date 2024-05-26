日相岸田將訪韓 下午分別與中韓領袖會談

日本首相岸田文雄今天下午將啟程前往韓國首爾訪問，出席明天登場的日中韓領袖會談。在3國峰會前，岸田今天下午預計先分別與韓國總統尹錫悅及中國國務院總理李強會談。

日中政府在此之前持續針對岸田與李強會談進行協調，日本共同社報導，日本政府今天上午宣布，岸田下午將在首爾與李強會談。

日本放送協會（NHK）報導，岸田為出席睽違4年多再度舉辦的日中韓領袖會談，今天下午將搭乘專機前往首爾訪問兩天。

在今天下午與李強的會談上，預料岸田除了針對日中懸而未決事項表達日方立場外，基於中國日前在台灣周邊舉行軍演，將要求中國透過對話和平解決有關台灣的問題。

岸田也希望再度確認推動擴大日中雙方共同利益的「戰略互惠關係」等。

而在與尹錫悅的會談上，預料為確實推動日韓關係改善，雙方將同意更進一步強化領袖及部長間的意見溝通等事項。