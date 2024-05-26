銀髮族「抱團同居」 遲暮路上一起幸福變老

「同居讓人忘了過去和遺憾，和一群相同年紀的人一起變老，即使想起過去，也是開心的，不是哀傷或緬懷，反而令人愉悅」。相較獨居或療養院，法國長者更喜歡「抱團同居」，既有自己的空間，也有人相伴；合租協會LokiOra不僅為長者敞開幸福大門，還能協助排解紛爭。

「遲暮之年，老伴離世，你想像中的生活將是如何？」走進法國南特（Nantes）市中心的社會住宅，公寓內窗明几淨，寬敞的客廳連著開放式廚房與餐桌，被超大的露台與花草圍繞著。

這裡是Loki Ora牽線促成的銀髮族合租屋，住著4位退休女士。吉斯蘭（Ghislaine）和佛羅羅納（Vololona）兩人熱情接待中央社記者，在餐桌喝茶聊天，同意讓讀者進一步了解她們的此前歷程與同居進行式。

● 體驗同居生活 尋求合租歸屬感

吉斯蘭71歲，丈夫5年前過世，她在照顧久病丈夫期間逐漸和友人失去聯繫，守寡後更加孤單。她後來毅然搬出充滿兩人回憶的家，一是不願觸景傷情，二是獨棟房屋太大，無力整理。

起初吉斯蘭搬進負擔得起的小套房，但只住了半年不到，就因為空間太小且孤獨籠罩而無法再待下去，直到遇見Loki Ora，生活從此改變。

她一試成主顧說道：「合租帶給我很多，讓我從丈夫去世的哀悼中慢慢走出來，被如此陪伴著，令我開心。因為我需要在團體中生活，需要屬於一個社群，我不能自己一人，我做不到。透過Loki Ora，我發現這點，這種歸屬感讓人幸福，像大家庭。」

儘管孩子也住在南特，但如大多法國銀髮族，吉斯蘭不想和孩子同住，「感覺我會打擾他們，他們有自己的生活、工作和孩子，我不想成為孩子的負擔，我想獨立。但我知道只要有需要，他們都會出現」。

同居室友會在生活中互相協助、關照，減低風險，但入住前提是，沒有人應該成為他人的「看護」。因此在有專業護理、醫療需求時，Loki Ora會協助尋找醫生、護理師或家事人員等外部機構到府服務。

72歲佛羅羅納的故事，則反映了長者租房的困難。她告訴記者，因50歲才開始有正職工作，所以退休金微薄，難以找到適合的住所，被所有接洽的仲介給了軟釘子。

而Loki Ora作為同居者和屋主的「媒合」平台，讓她看到曙光。

「多虧了Loki Ora，我無意間看見他們的電話，從那時起，一扇門向我敞開。我遇見了（共同創辦人）杜哲洪（Anne-Laure Tougeron），她邀請我參加工作坊，一開始我並不知道什麼是合租」。

佛羅羅納很喜歡Loki Ora從頭開始的陪伴，包括舉辦工作坊，讓長者準備好共同生活，「因為同居可不是件可隨意達成的事」。她認為，同居生活「是種體驗，讓我更了解自己」。

● 共玩共吵共學共好 老得好幸福

談到Loki Ora運作方式，2019年加入工作團隊的心理師塔蒂維（Aéla Tardivel）向記者坦言，長者每個月只需繳50歐元（約新台幣1700元），就能獲得協會的陪伴與協助，但50歐元根本不夠支撐，因此協會每年必須向法國與歐盟長照或社福單位，或民間基金會申請補助。

塔蒂維說，老人和年輕人是被政策忽視的族群。對長者而言，尋找新住所格外困難，「在大房子裡獨居有安全疑慮，但若他們要搬離，能有什麼選項，老人住房？療養院？但療養院仍以醫療需求為主，並非人人適合」。

而老人住房的費用相對較高，也非每個人都能選擇，「這兩者中間還有什麼選項？雖然有，但協調不足。除中央外，地方也需要統整協調各種不同的老人住房」。

如同台灣長者最常遇到的問題之一，找到合適、且負擔得起的住所格外困難。吉斯蘭和佛羅羅納都向中央社表示，希望能由政府推動，建設更多價格負擔得起的老人住宅以及更多的公立養老院，讓銀髮族安享晚年。

● 有人的地方就有江湖 長者同居摩擦靠協調

同居生活帶來許多好處，不過「有人的地方就有江湖」，銀髮族合租也免不了摩擦、意見不合。然而，和年輕人不同的是，長者可能缺乏資訊或體力，較難「包袱款款」另謀他處；坐下來協調，對他們而言才是最好的方式。

因此，Loki Ora每個月會在不同住房舉行一次「家庭諮詢」，在心理師的帶領下解決合租者面臨的各種問題。

佛羅羅納就說，Loki Ora協會的不同之處，是提供同居長者家庭諮詢機制，「知道是否一切安好，或是有些問題，即使問題很瑣碎，這是很重要的」。

引發分歧爭執的事有時非常細瑣，佛羅羅納舉例，室友就曾因洗碗精香味、海綿種類選擇而心存芥蒂，到了幾乎想要搬離的地步。好險最後在Loki Ora「家庭諮詢」介入下，長者敞開心房對話，找到共存方式並繼續同居關係。

● 做自己的主人 讓我們老在一起

塔蒂維表示，長者同居在法國早已存在，且不是一定要靠Loki Ora才能達成，但合租協會最有價值之處便是提供一條龍式的陪伴，「陪伴他們探索、考慮、選擇」。

協會把自己打趣比喻為「芭蕾舞者的橫桿」，「通常不需要，但有需要時可以依靠一下」。協會不替長者做決定，而是陪伴他們。

換言之，Loki Ora提供一個參與式的過程，讓長者自由選擇，「做自己生活的主角，有所行動。用流行的詞來說就是『賦權』」，塔蒂維說。

在與記者交談的過程中，吉斯蘭對於同居概念的喜愛溢於言表，也為這趟探索遲暮同居之旅寫下最好的註解。

她帶著溫暖的笑容說道：「同居讓人忘了過去和遺憾，和一群相同年紀的人一起變老，即使想起過去，也是開心的。例如會想到以前的流行，不是哀傷或緬懷，反而令人愉悅。同居是很美好的生活形式，希望更多人選擇這種生活方式。」