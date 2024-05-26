快訊

MiLB／台灣第一人！ 林振瑋162.5公里改寫最快球速紀錄

賀軍翔遭控妨害性自主 知情人士爆「對象是女荷官」黑道喬不攏曝光

1大車2小車追撞2人受傷 西濱彰化伸港北上全線封閉

俄羅斯空襲賣場6死40傷 澤倫斯基：卑鄙

中央社／ 烏克蘭哈爾科夫25日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

烏克蘭官員表示，俄羅斯今天空襲烏東城市哈爾科夫（Kharkiv）一間五金賣場，造成至少6人死亡、40人受傷，烏克蘭總統澤倫斯基以「卑鄙」形容這次空襲。

綜合法新社與路透社報導，哈爾科夫州州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）在即時通訊軟體Telegram表示，兩枚俄羅斯炸彈擊中賣場造成6人「當場死亡」、40人受傷、16人失蹤。

西涅古波夫稍早於發布在Telegram的影片中表示，其中2名罹難者「是在賣場工作的男性」員工。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，炸彈襲擊時，五金賣場內約有120人。

泰芮可夫說：「這次襲擊針對的是購物中心，那裡有很多人，這顯然是恐怖主義。」

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天敦促世界領袖提供烏克蘭「足夠的空防保護」，以「防止這類恐怖攻擊」。

澤倫斯基說，「今天在光天化日之下，俄羅斯對我們的哈爾科夫市再次發動殘酷攻擊，目標是一間建築物內的賣場。」

他並直指2022年2月下令軍隊全面入侵烏克蘭的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）說：「只有像蒲亭這樣的瘋子，才有能力以如此卑鄙的方式殺害和恐嚇人民。」

俄羅斯 烏克蘭 賣場

延伸閱讀

烏克蘭資源快耗盡 澤倫斯基怨：西方軍援晚1年

大選因烏戰無限延 澤倫斯基執政5年支持度仍高

澤倫斯基批西方拖太久才決定馳援 親曝正說服北約盟友幫攔飛彈

任期到期 澤倫斯基為何得以留任烏克蘭總統？

相關新聞

玩文字遊戲？以色列不甩國際法院裁決 國安顧問：不會種族屠殺就好

路透報導，國際法院（ICJ）24日下令以色列立即停止針對加薩南部城市拉法的軍事行動，對此總理內唐亞胡國安顧問哈尼比（Tz...

影／哈瑪斯軍旅公布拖行以色列士兵俘虜影片 以國防軍否認

路透報導，哈瑪斯卡薩姆旅（Al Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）26日宣稱，旗下武裝...

避免戰爭 學者：日、韓將向中施壓

中日韓領袖峰會將於明天（廿七日）舉行。會議將由中國大陸總理李強、日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅出席。學者分析，預料日本...

東京都知事小池百合子 拚第3任

東京都知事選舉預定七月七日舉行，多家日媒廿五日引述消息人士報導，現任的小池百合子將以無黨籍身分尋求她第三個四年任期。

台灣文學中歐增能見度 出版社與作家出席布拉格書展

布拉格國際書展在本週登場，麋鹿出版社與台灣作家謝子凡、謝凱特赴捷克出席書展沙龍活動，增加台灣文學於中歐的能見度

新加坡安全論壇 美中防長將會晤

五角大廈二十四日宣布，美國國防部長奧斯丁下周將在新加坡安全論壇香格里拉對話期間，會晤中國大陸國防部長董軍。五角大廈表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。