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玩文字遊戲？以色列不甩國際法院裁決 國安顧問：不會種族屠殺就好

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列國安顧問哈尼比25日解讀國際法院裁決稱，不要實行種族屠殺就好，凸顯以色列政府認為依然有操作空間。圖為哈尼比2018年出席歐盟執委會會議。路透
以色列國安顧問哈尼比25日解讀國際法院裁決稱，不要實行種族屠殺就好，凸顯以色列政府認為依然有操作空間。圖為哈尼比2018年出席歐盟執委會會議。路透

路透報導，國際法院（ICJ）24日下令以色列立即停止針對加薩南部城市拉法的軍事行動，對此總理內唐亞胡國安顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）25日解讀，裁決稱不會實行種族屠殺就好，凸顯以色列政府認為依然有操作空間。

國際法院院長薩拉姆（Nawaf Salam）宣讀裁決表示：「以色列應立即停止其在拉法的軍事進攻和任何其他行動，這些行動可能對巴勒斯坦群體生命條件造成影響，導致覆滅或部分實際毀滅。」

對此哈尼比接受以色列電視台N12 TV採訪表示：「他們（法院）要求我們不要在拉法實行種族屠殺。我們過去並未實行種族屠殺，我們以後不會進行種族屠殺。」

一位不願具名的以色列官員解讀，國際法院的裁決有前提條件，「這項關於拉法行動的裁決不是一般性原則」，他說裁決並沒有排除全部軍事行動。

另一方面，這項裁決雖具國際法拘束力，但國際法院並無執行權。不過此案凸顯以色列因加薩軍事行動，在國際社會越發孤立。

以色列 國安 屠殺

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