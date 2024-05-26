快訊

MiLB／台灣第一人！ 林振瑋162.5公里改寫最快球速紀錄

賀軍翔遭控妨害性自主 知情人士爆「對象是女荷官」黑道喬不攏曝光

1大車2小車追撞2人受傷 西濱彰化伸港北上全線封閉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／哈瑪斯軍旅公布拖行以色列士兵俘虜影片 以國防軍否認

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
哈瑪斯卡薩姆旅發言人烏貝達26日宣稱，旗下武裝分子25日在加薩北部賈巴利亞交戰中俘虜若干以色列士兵。圖／取自X
哈瑪斯卡薩姆旅發言人烏貝達26日宣稱，旗下武裝分子25日在加薩北部賈巴利亞交戰中俘虜若干以色列士兵。圖／取自X

路透報導，哈瑪斯卡薩姆旅（Al Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）26日宣稱，旗下武裝分子25日在加薩北部賈巴利亞（Jabalia）交戰中，俘虜若干以色列士兵，並且公布一個渾身是血的人遭拖進地道的影片；國防軍則否認有任何士兵遭劫持。

烏貝達26日稍早在一段半島電視台播出的錄音中稱，在地道中突襲一支猶太復國主義部隊，造成該部隊士兵非死即傷或遭俘虜。

不過，烏貝達沒有說明劫持人數，也沒有證據佐證說法。

除此之外，哈瑪斯釋出一段影片，畫面可見一名渾身是血的人被拖行進入地道，另外還有軍裝和步槍的照片。路透無法獨立核實該影片中的人物身分及狀況。

對此，以色列國防軍26日發表聲明駁斥烏貝達說法，「國防軍澄清沒有任何士兵遭到俘虜」。

以色列 哈瑪斯 影片

延伸閱讀

國際法院裁決有何後果？以色列拉法攻勢引「種族滅絕」疑慮

哈瑪斯俘虜影片再曝！以色列女兵「滿臉血」被調戲

國際法庭令以色列「立即停攻拉法」 無法強制執行但加深以孤立

以色列電視台曝光哈瑪斯加薩擄人影片 5女兵睡夢中被抓

相關新聞

玩文字遊戲？以色列不甩國際法院裁決 國安顧問：不會種族屠殺就好

路透報導，國際法院（ICJ）24日下令以色列立即停止針對加薩南部城市拉法的軍事行動，對此總理內唐亞胡國安顧問哈尼比（Tz...

影／哈瑪斯軍旅公布拖行以色列士兵俘虜影片 以國防軍否認

路透報導，哈瑪斯卡薩姆旅（Al Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）26日宣稱，旗下武裝...

避免戰爭 學者：日、韓將向中施壓

中日韓領袖峰會將於明天（廿七日）舉行。會議將由中國大陸總理李強、日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅出席。學者分析，預料日本...

東京都知事小池百合子 拚第3任

東京都知事選舉預定七月七日舉行，多家日媒廿五日引述消息人士報導，現任的小池百合子將以無黨籍身分尋求她第三個四年任期。

台灣文學中歐增能見度 出版社與作家出席布拉格書展

布拉格國際書展在本週登場，麋鹿出版社與台灣作家謝子凡、謝凱特赴捷克出席書展沙龍活動，增加台灣文學於中歐的能見度

新加坡安全論壇 美中防長將會晤

五角大廈二十四日宣布，美國國防部長奧斯丁下周將在新加坡安全論壇香格里拉對話期間，會晤中國大陸國防部長董軍。五角大廈表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。