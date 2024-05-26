新加坡安全論壇 美中防長將會晤

五角大廈二十四日宣布，美國國防部長奧斯丁下周將在新加坡安全論壇香格里拉對話期間，會晤中國大陸國防部長董軍。五角大廈表示，奧斯丁將在香格里拉對話發表演說，並在論壇舉行期間，會晤新加坡等印太區域防長，也會舉行美日韓三方防長會議。

奧斯丁四月十六日與董軍透過視訊對話；這通電話是美中防長睽違一年半來的對話，也是董軍今年初上台後，首次與奧斯丁對話。

香格里拉對話是美中防長互動的重要場合，奧斯丁上任以來經歷三位中國大陸國防部長。去年六月的香格里拉對話，兩國防長同框卻只握手沒會談；奧斯丁當時說，非常擔心中方不願參與軍事危機管理。

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平去年十一月在美國舊金山舉行拜習會，達成恢復軍事對話的共識，自此之後，美中軍方從工作層級、資深官員到高層官員，對話陸續建立。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納本月十六日與中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室主任李斌通視訊電話，討論美中關係、南海等議題，瑞特納重申美國致力於一中政策，重申維持台海和平穩定的重要性。

隨著各種軍事溝通的恢復，美軍印太司令與中方東南戰區司令迄今還沒通上話。

另外，五角大廈也宣布，奧斯丁二十四日將回診華特里德國家軍事醫學中心，繼續治療膀胱問題，期間將由副部長希克斯暫代防長職責。