今起首爾舉行 中日韓峰會擬談台海

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
中日韓領袖高峰會議將於今（26）日起一連兩天在南韓首爾舉行。（圖／取材自俄羅斯衛星通訊社微博）
中日韓領袖高峰會議將於今（26）日起一連兩天在南韓首爾舉行。（圖／取材自俄羅斯衛星通訊社微博）

中日韓領袖高峰會議將於今（26）日起一連兩天在南韓首爾舉行。學者分析，此次會議磋商重點，不僅包括三方在經貿領域的合作與分歧，預料日本會在會議中提及台海議題，表達其希望地區穩定的立場，以此向中國施壓。料韓國也會採取類似表態。

會議將由大陸總理李強、日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅出席。

據韓方宣布，韓總統尹錫悅26日將分別與中日兩國領導人舉行會談。27日，中日韓領導人會議、中日韓工商峰會將舉行。

據香港中通社報導，吉林大學東北亞研究中心副主任于瀟指出，此次會議磋商重點，包括一些高科技敏感領域，如晶片、數位化、人工智能等領域存在的制度性障礙。此外，預計三方也會探討國家政策、外交安全等涉及戰略層面政策的態度，包括台海、南海問題。

日本官房長官林芳正23日就共軍在台灣周邊開展「聯合利劍—2024A」演習一事指出，「台灣海峽的和平與穩定，對我國安全保障和國際社會整體的穩定而言很重要。」並表示將向中方直接傳遞此訊息。日媒分析，日方可能會在中日韓領導人會議之際告知中方。

于瀟表示，當前若台海發生衝突，日本以何種方式協同美國介入，還存在不確定性因素。預計日本會在會議上提及台海議題，表態趨向希望地區穩定，避免戰爭發生。

中日韓領袖高峰會議自2008年以來已舉辦八次，但自2019年12月後因日韓關係冷淡加上新冠疫情停擺。

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員董向榮指出，如今中日韓領袖高峰會議再度舉行，釋出推動三國合作重回正軌的積極信號。

據韓聯社報導，三國領導人將探討六大領域的合作方案，分別是促進人員往來、攜手應對氣候變化以實現永續發展、推動經貿合作、解決衛生和高齡化問題、推動科學技術數位化轉型、解決災難和安全問題。

于瀟分析，中方在本次會議的訴求是擴大與日韓合作，促進地緣合作，但中方圍繞台灣問題等核心利益的表態和行動，不會因日韓而改變。

日方的訴求是與中國加強高層對話溝通，並企圖透過表態影響中國。韓方則會希望與中方擴大經貿合作，並藉由緩解韓中關係。

台海 尹錫悅 日本

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