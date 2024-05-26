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避免戰爭 學者：日、韓將向中施壓

聯合報／ 記者陳湘瑾、編譯高詣軒／綜合報導
中日韓三國領導人峰會即將在南韓首都首爾登場。圖為南韓廿四日舉行世界城市文化節，演員們在首爾光化門前廣場穿著中國少數民族服飾演出。（新華社）
中日韓三國領導人峰會即將在南韓首都首爾登場。圖為南韓廿四日舉行世界城市文化節，演員們在首爾光化門前廣場穿著中國少數民族服飾演出。（新華社）

中日韓領袖峰會將於明天（廿七日）舉行。會議將由中國大陸總理李強、日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅出席。學者分析，預料日本會在會議中提及台海議題，表達其希望地區穩定的立場，以此向中國施壓。料韓國也會採取類似表態。

三方峰會前，廿六日預計舉行若干雙邊會談。岸田廿四日對共同社說，有意與李強在雙邊會談交流。

中通社報導，日本官房長官林芳正廿三日就共軍在台灣周邊開展「聯合利劍—2024A」演習一事指出，「台灣海峽的和平與穩定，對我國安全保障和國際社會整體的穩定而言很重要。」並表示將向中方直接傳遞此訊息。日媒分析，日方可能會在中日韓領導人會議之際告知中方。

吉林大學東北亞研究中心副主任于瀟接受中通社訪問表示，若台海發生衝突，日本以何種方式協同美國介入，還存在不確定性因素。預計日本此次會在會議上提及台海議題，表態趨向希望地區穩定，避免戰爭發生。

于瀟分析，中方在本次會議的訴求是擴大與日韓合作，促進地緣合作，但中方圍繞台灣問題等核心利益的表態和行動，不會因日韓而改變；日方訴求是與中國加強高層對話溝通，明確雙方的分歧和共同利益，並企圖透過表態影響中國。韓方則會希望與中方擴大經貿合作，並藉由緩解韓中關係，拓展其在朝鮮半島和東南亞地區的外交空間。

于瀟直言，此次會議重點不僅包括三方在經貿領域的合作與分歧，也包括影響三方合作的戰略性、政策性問題，對於三方奠定政治合作、擴大地區安全共識意義重大。他表示，會議分歧將聚焦在台海、南海和朝鮮半島等問題，但或許仍會在一些合作領域取得成果。

日本讀賣新聞披露屆時將通過的聯合聲明草案，涵蓋對北韓問題、國際秩序、經濟合作及貿易等三大重點。

專家分析，三國在關鍵議題立場迥異，可能避談安全問題，著重較易有共識的領域。

讀賣整理已知的草案重點。針對北韓加速研發核武及彈道飛彈，三國領導人將強調，維持朝鮮半島與東北亞和平穩定是三國共同利益及責任，並主張朝鮮半島完全非核化是其共同目標。

國際秩序方面，三國擬確認遵守基於國際法及國家同意的義務。聯合聲明並預計明文反對「藉由武力或威嚇片面改變現狀的嘗試」，但北京對此措詞及北韓問題有所反彈，三方協調可能面臨困難。

經貿部分，三方將強調有責任維持並加強基於規則、開放公正的國際經濟秩序，也均將訂出在今後幾年，將三國間貿易額從前年七七○○億美元擴大至一兆美元的目標，並加快談判中日韓自貿協定（FTA）。

中日韓領袖高峰會議自二○○八年以來已舉辦八次，但自二○一九年十二月後因日韓關係冷淡加上新冠疫情停擺。中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員董向榮指出，如今中日韓領袖高峰會議再度舉行，釋出推動三國合作重回正軌的積極信號。

北韓 日本

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