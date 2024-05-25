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曾擊沉日軍20艘船！美軍二戰傳奇潛艦「哈德號」殘骸找到了

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
哈德號1944年8月24日其第6次巡邏任務中與艦上全部79名船員一同失蹤。取自X
哈德號1944年8月24日其第6次巡邏任務中與艦上全部79名船員一同失蹤。取自X

美國海軍傳奇潛艦「哈德號」（USS Harder）曾在第二次世界大戰期間擊沉近20艘日本船隻，但在戰爭末期一次任務中蒙受重創，連同艦上近80名船員沉入大海，如今「哈德號」殘骸終於在菲律賓呂宋島海域尋獲。

CNN報導，美國海軍歷史與遺產司令部（NHHC）24日表示，二戰期間最知名的美國海軍潛艦之一「哈德號」殘骸在時隔80年後，終於在呂宋島附近約900公尺深的海底尋獲。並指除了指揮塔後方被深水炸彈破壞外，哈德號始終保持直立狀態，看似完好無損。

1944年8月24日，美軍試圖從日本占領軍手中奪回菲律賓，哈德號在其第6次巡邏任務中與艦上全部79名船員一同失蹤。

根據美國海軍歷史檔案，1944年8月22日，哈德號潛艦在巴丹半島擊沉2艘日本護衛艦，接著和另外2艘潛艦沿著呂宋島海岸向北航行，尋找更多目標。

根據NHHC引用日本記錄，於8月24日上午與日本護衛艦CD-22的戰鬥中，哈德號發射3枚魚雷，但未擊中目標，後來被日本護衛艦的第5次深水炸彈攻擊擊沉。

哈德號於1942年12月2日服役，在前4次任務中擊沉了14艘日本軍艦和商船，1944年3月至7月進行第5次巡邏任務時，短短4天內就擊沉了3艘日本驅逐艦，並且可能摧毀或嚴重損壞另外2艘。

NHHC表示，這是由美國海洋探勘公司Tiburon Subsea執行的「Lost 52 Project」任務，該任務目標是尋找二戰中失蹤的52艘美國潛艦。該組織先前已尋獲至少6艘二戰潛艦。

曾在二戰期間擊沉近20艘日本船隻的美國海軍傳奇潛艦「哈德號」殘骸已尋獲。取自X
曾在二戰期間擊沉近20艘日本船隻的美國海軍傳奇潛艦「哈德號」殘骸已尋獲。取自X

日本 潛艦 美國

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