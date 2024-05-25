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3度以無黨籍身分參選 日媒：小池百合子擬29日宣布角逐連任東京都知事

中央社／ 東京25日綜合外電報導
東京都知事小池百合子。記者曾吉松／攝影
東京都知事小池百合子。記者曾吉松／攝影

日本東京都知事選舉將於今年6月20日公告、7月7日投開票，已成功連任一次的現任知事小池百合子將3度以無黨籍身分參選，再次尋求連任，目前規劃5月29日在都議會正式宣布。

東京都知事選舉往年經常出現參選人數逾10人的「參選爆炸」，日本放送協會（NHK）報導，截至目前為止，今年已有24人表態參選。

讀賣新聞報導，幾名東京都政府相關人士透露，小池方面已在著手擬訂參選宣言，內容包括持續大力推動脫碳、少子女高齡化對策及強化東京國際競爭力等。

上次在2020年舉行的東京都知事選舉，小池遲至公告前6天才宣布參選，且當時因為日本正面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行，所以小池完全沒有如往例進行街頭演說。

因此，71歲的小池計畫今年要走遍東京都爭取民眾支持。加上必須跟支援團體等進行協調，所以今年決定提早表態參選。已知包括特別區長會及市長會的成員，都將出面「勸進」小池參選。

小池5月24日在例行記者會上雖未表明是否3度參選繼續尋求連任，但也說明「收到來自各方人士的各種意見與鼓勵」。

小池2016年7月以自民黨眾議員身分轉戰東京都知事選舉首度當選，並在2020年成功連任，至今8年任期除了因應COVID-19疫情外，也順利舉辦東京奧運及帕運。

有關東京都目前的政治環境，自民黨受到「政治與金錢」問題支持率下滑，大方向是不會提名人選角逐東京都知事，並在23日舉行的一場會議上，確認只要小池宣布參選就相挺的立場。

公明黨在都議會一直跟小池互動良好，研判此次也將支持小池角逐連任。小池本人擔任特別顧問的地區政黨「都民第一會」，也確定力挺小池。

至於立憲民主黨及共產黨等在野黨，目前正共同尋找一位能力抗小池的參選人。

小池百合子 東京

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