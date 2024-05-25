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世衛大會前流行病協議談判無果 各國盼再接再厲

中央社／ 日內瓦24日綜合外電報導
世界衛生組織（WHO）會員國今天結束磋商，未能就因應未來流行病做法的全球協議內容達成共識，但各國都希望繼續推動這項具里程碑意義的全球協議。圖為WHO的logo。新華社
世界衛生組織（WHO）會員國今天結束磋商，未能就因應未來流行病做法的全球協議內容達成共識，但各國都希望繼續推動這項具里程碑意義的全球協議。圖為WHO的logo。新華社

世界衛生組織（WHO）會員國今天結束磋商，未能就因應未來流行病做法的全球協議內容達成共識，但各國都希望繼續推動這項具里程碑意義的全球協議。

法新社報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成全球數百萬人死亡、經濟低迷、醫療系統癱瘓，各國深受重創後花了兩年時間試圖就大流行病預防、準備和因應做法敲定具有約束力的承諾。

相關會談在最後數週取得動能，但未能在下週世界衛生大會（WHA）登場前的最後期限內達成共識。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在瑞士日內瓦世衛總部的會談結束時堅稱：「這並非失敗。」他敦促各國將此視為「重振的好機會」。

他說：「全球仍需要一項大流行病條約，而且需要做好準備。」

世衛大會預定本月27日到6月1日在日內瓦舉行，將評估進度並決定下一步行動。

政府間談判小組（Intergovernmental NegotiatingBody, INB）共同主席德里斯（Roland Driece）和瑪索索（Precious Matsoso）告訴法新社，各國顯然希望達成最終協議。

瑪索索強調：「一切還沒結束。」她指出，有意達成流行病協議的同一群部長將是決定下一步的關鍵人物。

德里斯表示，他們將把草案呈送世衛大會，「雖不是商定的文件，但也是份文件。畢竟我們從一張白紙開始，什麼都沒有」。

他說：「如果他們不完成此事，我認為將是非常愚蠢。」

瑪索索說，經過施壓、討價還價和挑燈夜戰的磋商後，32頁中的17頁內容已獲得各國完全同意。

主要爭議圍繞在各國境內檢測到的病原體取得機制，以及疫苗等對抗疫情的產品取得機制。其他棘手的議題包括永續融資、病原體監測、供應鏈，以及篩檢、治療和疫苗的公平分配和生產方式。

一名非洲談判代表告訴法新社：「最好是有一份具包容性的好文本。無論是現在還是以後都沒關係。我們希望持續這個進程。我們真的想要有這份文本。」

會談結束時，與會的國家紛紛強調他們的承諾。

美方稱很高興有這份草案文件「以示我們共同取得的進度」；衣索比亞表示，非洲國家「堅定不移」；英國說已有「真正的進展」；歐洲聯盟（EU）則仍「一心致力」讓談判取得成果。

孟加拉仍希望實現「造福世人的成功結果」；印尼則表示「我們應該持續下去直到完成一切」。

WHO 日內瓦 疫情

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