快訊

她「不穿內褲」曝驚人好處！一票女性力挺：超級舒服

地牛翻身！11:48花蓮縣近海規模4.2地震 最大震度4級

生性涼薄！最擅長冷戰的3大星座 雙魚偏自私、第一名超折磨人

日中韓峰會共同宣言草案曝光 中國態度仍是變數

中央社／ 東京25日綜合外電報導
日本、中國及南韓將於27日舉行睽違4年多的3國領袖會談，並預計通過共同宣言。圖為南韓總統尹錫悅（左）、日相岸田文雄。美聯社
日本、中國及南韓將於27日舉行睽違4年多的3國領袖會談，並預計通過共同宣言。圖為南韓總統尹錫悅（左）、日相岸田文雄。美聯社

日本、中國及南韓將於27日舉行睽違4年多的3國領袖會談，並預計通過共同宣言。根據日媒披露的草案內容包括北韓問題及反對「片面改變現狀的嘗試」等，但中國態度仍是變數。

日本讀賣新聞報導，日中韓領袖會談自2019年12月在中國成都舉行以來即告中斷，時隔約4年多後，今年5月27日將在南韓首爾再度登場，目前已知道會中將通過的共同宣言草案內容。

共同宣言預計配合27日登場的領袖會談對外公布，目前正由日中韓3方事務層級人員進行最後磋商。不過，中國方面對北韓問題及反對「片面改變現狀的嘗試」等措詞有所反彈，所以3方協調也有可能面臨困難。

根據目前得知的共同宣言草案內容重點，面對北韓加速研發核武器及彈道飛彈，3國領袖將強調「維持朝鮮半島與東北亞的和平與穩定，是我們共同的利益及責任」，並主張「朝鮮半島完全非核化是我們的共同目標」。

為實現朝鮮半島完全非核化等目標，除了對話與外交，日中韓3國也將強調履行聯合國安理會所做有關北韓決議的重要性。3國領袖也將要求立即解決包括北韓綁架日本人等問題。

共同宣言屆時除確認「參與基於法治的國際秩序」外，也將明載反對「藉由武力或威嚇片面改變現狀的嘗試」。

有關3國合作，將以強化6大領域作為目標展開協商，這6大領域包括「人際交流」、「可持續發展及氣候變遷」、「經濟合作及貿易」、「公共衛生及高齡化社會」、「科學技術及數位化」，及「災害救援」。

特別是在「經濟合作及貿易」這個領域，3國領袖將強調在維持及強化公開公正的國際經濟秩序方面「負有共同責任」。

日中韓3國間2022年貿易量為7700億美元，此次將在共同宣言中訂出未來幾年內增加到1兆美元的目標。

另外，共同宣言也將載明朝簽訂日中韓自由貿易協定（FTA）加速談判。為推動3國合作，共同宣言還將宣示有必要定期舉行3國領袖會談及部長級會議。

中共 南韓 岸田文雄 文在寅 日本

延伸閱讀

北韓、俄羅斯關係明顯升溫 日韓宣布制裁2國武器生意參與者

影／花東交通三條例草案 環團批「現代版愚公移山」

韓英合辦全球第2屆AI峰會 擬加強施壓科技業管控風險

俄總統普亭睽違24年將再訪北韓

相關新聞

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國大陸和台灣對抗

據《日經亞洲》報導，馬來西亞前總理馬哈迪24日在東京出席第29屆「亞洲的未來」國際論壇時表示，「美國想要中國大陸和台灣對...

不想幫烏克蘭！匈牙利總理：正「重新定義」其北約成員國身分

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）24日表示，匈牙利正努力「重新定義」該國的北約成員國身分，以允許其選擇退出北約...

不是真麻吉？前駐歐盟大使曝：川普懷疑金正恩會朝他肚子捅刀

美國前總統川普長期自稱與北韓領導人金正恩有好交情，但一名前美國外交官近日受訪時透露，川普曾說，金正恩是個「逮到機會就會朝...

日中韓峰會共同宣言草案曝光 中國態度仍是變數

日本、中國及南韓將於27日舉行睽違4年多的3國領袖會談，並預計通過共同宣言。根據日媒披露的草案內容包括北韓問題及反對「片...

被疫情打亂生活又影響求職力 美應屆畢業生找不到工作

今年畢業的美國大學生的大學生活被新冠疫情打亂，他們在2020年高中畢業時就沒能參加畢業典禮，進入大學後遇到校園封鎖、遠距上課的高峰期，現在又有一些大學的畢業典禮因校園挺巴勒斯坦運動被迫取消或受干擾，這群「2024班」應屆畢業生有如被雷打到，難免怨嘆命運多舛。現在他們即將畢業，卻發現就業市場不要他們，寄出大量求職信都被拒絕。這些疫情時代的大學生可能較欠缺人際往來和溝通能力，又碰到美國產業大洗牌，他們遭遇什麼求職困境？

美中台博弈／賴清德就職演說超出美預期 為何陸批美力道更勝對台不滿

美國官員在520前雖多次穿梭兩岸，希望預防外交能夠奏效，可是中國大陸對賴清德的就職演說卻反應強烈，現在還發動軍演，完全超出美國的預期，其中似乎有三種可能性。無論是哪一種解釋，木已成舟，接下來該如何觀察美中台關係的變化，資深國際新聞媒體人郭崇倫為聯合報數位版讀者帶來內幕解析。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。