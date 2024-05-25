不是真麻吉？前駐歐盟大使曝：川普懷疑金正恩會朝他肚子捅刀

美國前總統川普長期自稱與北韓領導人金正恩有好交情，但一名前美國外交官近日受訪時透露，川普曾說，金正恩是個「逮到機會就會朝他肚子捅刀」的人。

於2018年至2020年擔任川普政府駐歐盟大使的桑德蘭（Gordon Sondland），近日接受《外交政策》採訪時透露此一說法，而這與川普一再聲稱自己與金正恩有「好交情」成鮮明對比。

據報導，當川普被問及對金正恩的看法時，桑德蘭引述川普說法稱，「如果有機會的話，那個混蛋會朝我肚子捅一刀。」

而此番回應似乎顯示川普對金正恩的不信任。川普於今年稍早的競選活動中才強調，兩人在他任期內關係密切，稱美國當時很安全。

川普2018年在一場集會向支持者說，他和金正恩交換信件後「墜入愛河」，聲稱金正恩寫給他「好美的信」。

隨著川普尋求11月5日總統大選中重返白宮，政治觀察家猜測他會利用與金正恩的交情，吹噓他能與北韓建立外交關係。