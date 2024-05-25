防範俄羅斯 北約6國同意共築「無人機牆」

立陶宛今天指出，立陶宛和其他5個與俄羅斯相鄰的北大西洋公約組織（NATO）成員國已同意共築「無人機牆」，保衛邊境免受「挑釁」。

法新社報導，俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭之際，這些國家對區域安全感到憂慮，促成以無人機保衛計畫。

立陶宛內政部長畢洛泰特（Agne Bilotaite）與其他2個波羅的海國家愛沙尼亞和拉脫維亞，以及芬蘭、挪威和波蘭等國內政部長談論後，宣布了這項計畫。

她告訴波羅的海通訊社（BNS）：「這完全是新的事情，從挪威延伸到波蘭的無人機牆，目的是運用無人機和其他科技來保衛我們的邊境。」

除了部署無人機監測邊境狀況，這些國家也使用反無人機系統遏阻敵對的無人機。

畢洛泰特並未提供這項計畫的時間架構。