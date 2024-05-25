香格里拉對話31日登場 美中防長睽違兩年有望再次會晤

中央社／ 華盛頓24日專電

美國國防部今天表示，國防部長奧斯汀將出席新加坡「香格里拉對話」，並規劃與中國防長董軍會晤。兩人上個月曾通話，這次如果真的見面，將是美中防長2年來的首次重大面對面交流。

五角大廈下午發布新聞稿指出，奧斯汀（Lloyd J.Austin）將在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）發表演說。會議舉行期間，他將與新加坡新總理黃循財及高級官員會面、召開東南亞防長會議，及出席美日韓3邊部長級會議（TMM）。

今年香格里拉對話訂於5月31日至6月2日舉行，根據新聞稿，奧斯汀也計劃與印太區域的防長以及董軍舉行雙邊會晤。奧斯汀第十度訪問印太區域，正值國防部持續強化與盟友及合作夥伴關係，以支持區域和平、穩定和威懾的共同願景。

董軍與奧斯汀4月16日晚間視訊通話，是美中軍方高層從2022年11月以來再次互動，可說是雙方全面恢復溝通。

美國高階官員日前於背景說明會指出，中國雖然不會改變長期戰略性的目標，但雙邊恢復高階軍事對話能消除誤解，避免擦槍走火，也可以說明雙方在某些情況下的反應。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）於董軍與奧斯汀視訊後表示，這兩位官員討論美中防衛關係，以及區域和全球安全議題。

賴德也提到，奧斯汀強調美中持續敞開軍事溝通管道的重要性。

美國國防新聞週刊（Defense News）指出，根據當時的通話紀要，兩國防長討論了俄烏戰爭、北韓、南海行動及美國對台政策等議題。

國防部 美國 香格里拉

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