台灣爭取參加世衛大會 日政府：G7挺台參加

第77屆世界衛生大會（WHA）27日登場，台灣尚未收到邀請函。日本政府發言人、官房長官林芳正今天表示，包含日本在內的七大工業國集團（G7）國家都表明支持台灣有意義參加WHA的立場。

林芳正今天下午在例行記者會上回答記者提問時表示，尤其是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）對全世界造成巨大影響的傳染病，包含如同台灣採取實效措施做出一番成果的地區在內的世界各國及地區的資訊及見解，能以自由、透明、迅速的形式廣為共享，至為重要。

林芳正還說：「包括我國（日本）在內G7各國已表明支持台灣有意義參加WHA的立場。將持續明確主張我國的立場，與相關國家合作，促使世界衛生組織（WHO）理解。」

日本放送協會（NHK）報導，台灣正努力爭取參加WHA，美國、日本都表明支持台灣參加。

衛生福利部長邱泰源今天在記者會上表示，台灣還沒收到邀請函，WHA不納入台灣將是世界的損失，也對台灣不公平。

WHA將從本月27日開始，記取COVID-19疫情擴大的教訓，本屆WHA預定討論加強有關國際性傳染病的對策等。

NHK報導說，台灣雖沒加盟WHO，但2009年至2016年之間，以觀察員身分參加WHA。2017年以後因中國等的反對，未能受邀參加。

台灣的外交部長林佳龍表示，台灣爭取以觀察員身分參與WHA，這是普世價值，不應與政治的爭議混為一談。

NHK報導說，林佳龍此言是在牽制反對台灣參加的中國。

有關台灣爭取參加WHA一事，中國外交部發言人汪文斌今天在記者會上表示，必須按照「一個中國」原則處理，中國已做出不同意台灣參加今年WHA的決定。

汪文斌聲稱，民進黨自2016年上台以來，拒不承認體現「一個中國」原則的「九二共識」，頑固堅持台獨分裂立場，導致台灣參加WHA的政治基礎不復存在。