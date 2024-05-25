拜登會肯亞總統深化合作 抗衡陸、俄在非洲影響力

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統拜登（右）23日以紅毯迎接肯亞總統魯托。 （歐新社）
美國總統拜登（右）23日以紅毯迎接肯亞總統魯托。 （歐新社）

美國總統拜登23日以紅毯迎接肯亞總統魯托（William Ruto），並在魯托進行國是訪問期間宣布他有意將肯亞列為美國的「主要非北約盟友」（MNNA），並表示兩國正在「開啟技術合作新時代」，將涉及網路安全、人工智慧（AI）、潔淨能源和半導體等領域。

此時正值美國、中國大陸和俄羅斯正在非洲大陸競逐影響力，拜登拉攏肯亞的做法不言而喻。

彭博資訊報導，白宮官員表示，美國提議讓肯亞成為非洲首個受惠於美國晶片法的國家，凸顯出兩國希望鞏固科技產業關係。拜登政府打算與國會合作，承諾向肯亞提供100萬美元的援助，以支持半導體行業的組裝、測試和封裝。拜登周三歡迎肯尼亞總統到訪白宮。

肯亞將會成為第一個獲得美國「主要非北約盟友」地位的撒哈拉以南非洲國家。

目前已有18國被美國列為「主要非北約盟友」，包括烏克蘭。儘管沒有正式安全條約，美國仍加強與這些國家的軍事和外交關係。

相較於中國大陸與俄羅斯，目前美國和法國在非洲處於不利地位；中國對非洲大規模投資，俄羅斯則在當地積極利用準軍事團體暗中行動，使得地緣政治平衡正在改變。

路透報導，歷屆美國政府都表示，希望給非洲國家在中國和俄羅斯以外的選擇，成為他們更可長可久且民主的結盟對象，但華府至今仍未能與非洲建立起更深厚的關係。

23日稍早在白宮南草坪，拜登在儀隊前向魯托致意，強調兩國「因相同的民主價值觀而團結在一起」。

雙方在白宮橢圓形辦公室會談時，也聚焦於肯亞將帶領國際警察任務團前往海地。海地這個加勒比海小國，因多月來的幫派暴力和政治混亂而陷入人道危機。

一名白宮官員表示：「全球民主顯然處於不利地位，我們認為肯亞在東非是一個重要且穩定的民主國家。」

美國 肯亞 非洲

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