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戒備俄核武演習 德挺法擴大核威攝

聯合報／ 編譯羅方妤茅毅／綜合報導
廿一日俄羅斯一處祕密地點，俄軍正進行戰術核武演習準備。圖為一具伊斯坎德飛彈發射系統。（歐新社）
廿一日俄羅斯一處祕密地點，俄軍正進行戰術核武演習準備。圖為一具伊斯坎德飛彈發射系統。（歐新社）

路透廿三日報導，德國總理蕭茲表明，歐洲有必要更緊密地軍事合作。他並贊同法國總統馬克宏提議的法國核武嚇阻，藉此應對蕭茲所稱的俄羅斯「殘忍帝國主義」。

英國經濟學人廿三日刊登對蕭茲的邀稿。他說，「對法國總統強調，將該國（本身）的（核武）嚇阻力，（擴大到）歐洲範圍，本人表示歡迎」。

蕭茲還說，「除核武嚇阻，我們正考慮研究強大的傳統武力、防空及飛彈防禦，還有網路、太空與縱深精準打擊能力」。

蕭茲表示，「歐洲能夠而且將必須，為（北約組織NATO內部）跨大西洋的責任分攤做出更多貢獻」。但他不忘強調，歐盟將不會有自己的核武，也無意質疑法國行使核嚇阻的主權。馬克宏四月拋出法國核武應成為歐洲防衛論辯的一環。

俄軍五月稍早開始模擬準備發射戰術核武的演習。這被視為俄國總統普亭對西方世界發出的警訊，旨在嚇阻西方更深入介入俄烏戰爭。

蕭茲在前述文章寫道，為維持歐洲至今對烏克蘭的廣泛支持，重要的是清楚表明NATO不尋求與俄國對抗。

另據俄國衛星通訊社廿四日報導，親俄的歐盟兼NATO成員國匈牙利總理奧班在該國公廣電台「科蘇斯」節目聲稱，西方政治人物及其媒體的言論顯示，歐洲正備戰跟俄國的戰爭，而且在歐盟兼NATO總部的比利時布魯塞爾，有支工作小組、包括一個財政委員會及籌備委員會，正試圖確定NATO介入俄烏戰爭的方式。

奧班宣稱，（前述）那些都是NATO祕書長講的。但奧班認為，莫斯科不太可能攻擊NATO國家。

核武 法國 蕭茲

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