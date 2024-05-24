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中共對台軍演 日外相：強烈關注並對中方表達憂慮

中央社／ 東京24日專電

中共近日在台灣周邊舉行軍事演習，日本外務大臣上川陽子今天在例行記者會表示，對於中方相關的動靜，日本政府抱持強烈關注，已對中方表達日本的憂慮。

上川今天在例行記者會上被媒體問及有關共軍23、24日在台灣周邊舉行軍演一事，除了做上述陳述之外；她還說，有關26、27日將在韓國首爾舉行的日中韓三方峰會將討論的議題目前尚在協調中，不便透露。

至於台灣海峽的和平穩定，她說，不僅是對日本的安全保障，對國際社會整體的穩定而言也很重要。

上川指出，有關台灣的議題，日本一貫的態度是期待透過對話和平解決。日本會持續直接向中方表達台灣海峽和平穩定的重要性，同時也將與以美國為首的同盟國及志同道合國家緊密合作，持續明確地傳達各國共同的立場，此事很重要。

上川說，有關兩岸關係的動向，日本會確實關注，同時今後也將持續做外交的努力。

中共東部戰區昨天宣布到24日為止，在台灣周邊海、空域展開「聯合利劍-2024A」軍演。

日本防衛大臣（國防部長）木原稔今天表示高度關心並正密切關注。

木原說：「（中國）在我國周邊活動愈發頻繁的同時，也加強在台灣周邊的軍事活動。」他期待能透過對話，和平解決關於台灣的問題。

日本讀賣新聞報導，昨天（23日）已確認日本沖繩縣的與那國島（距離台灣最近僅約110公里）、石垣島等地的陸上自衛隊駐屯地內，航空自衛隊的愛國者三型防空飛彈（PAC-3）部隊已升起發射架朝向天空展開戒備。

日本政府發言人、官房長官林芳正昨天表達了同上述的立場。

有日媒報導，日中韓政府正在協調本月26日及27日舉行日中韓領袖會談，研判屆時日本將在峰會上傳達上述立場。

日本 自衛隊 記者會

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