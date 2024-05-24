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北韓、俄羅斯關係明顯升溫 日韓宣布制裁2國武器生意參與者

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金正恩（右）和普亭（左）。美聯社
金正恩（右）和普亭（左）。美聯社

（德國之聲中文網）24日，日本南韓分別宣布了內容廣泛的制裁措施，制裁對象包括涉嫌違反聯合國決議，協助北韓俄羅斯提供武器的公司、船隻和個人。

南韓指責平壤向俄羅斯運送了數千個集裝箱的彈藥。此前有專家表示，平壤最近進行的若干次武器試驗可能旨在將它們用在烏克蘭戰場上。

據法新社報道，兩艘俄羅斯船只和7名北韓人被寫上南韓制裁名單。南韓外交部在一份聲明中說，這兩艘被制裁船只「在俄羅斯和北韓之間運送了大量軍用物資。」

同一日，日本內閣官房長官林芳正也表示，日本「強烈譴責」俄羅斯同北韓進行軍火交易。 他宣布，「我們已經與美國等盟國合作，凍結了參與俄國、北韓武器生意的11個團體和1名個人的資產」。他表示，這些人的行為，違反了聯合國安理會明確禁止向北韓輸送武器和相關物資的決議。

據《朝日新聞》報導，日本祭出制裁名單上，9個組織和個人位於俄羅斯，另外兩個組織設在塞浦路斯。

北韓、俄國關係明顯升溫

平壤在上周駁斥了向俄羅斯運送武器的指控，稱「無意向任何國家出口我們的軍事技術能力」。

去年8月，美國財政部實施了類似的制裁措施。美國稱，俄羅斯在烏克蘭戰場上消耗大量彈藥，重型武器裝備的損失情況很嚴重，這迫使莫斯科向包括平壤在內的少數盟國尋求支持。

北韓希望借此機會打破外交孤立。俄烏戰爭爆發後，人們看到俄羅斯同北韓的關係日益密切，雙方的高層互動明顯比過去頻繁。去年9月，金正恩罕見地出訪俄羅斯，乘坐十幾個小時火車前去會見普亭總統。今年2月，金正恩還收到普亭贈送的俄製專用轎車。

（法新社等）

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