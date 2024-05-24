快訊

獨／睽違五年教育部先遞橄欖枝 明年將公告陸生學士班簡章

沒被特赦全因「不認犯罪所得」 陳水扁嗆公開扁案金流：寧死在法庭

新航致命亂流後調整座艙安全措施 安全帶燈號亮起暫停供餐服務

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
新加坡航空編號SQ321的波音777-300ER客機21日從倫敦飛往新加坡時，因遭遇極端亂流，隨後緊急在泰國曼谷的蘇凡納布國際機場將降落。圖為官員隔天進入機內。法新社
新加坡航空編號SQ321的波音777-300ER客機21日從倫敦飛往新加坡時，因遭遇極端亂流，隨後緊急在泰國曼谷的蘇凡納布國際機場將降落。圖為官員隔天進入機內。法新社

新加坡航空編號「SQ321」的波音777-300ER客機21日從倫敦飛往新加坡時，在伊洛瓦底江盆地遭遇極端亂流，導致1人死亡、數十人受傷。新航24日表示，作為更嚴格座艙措施的一環，當飛機穿越亂流時，將停止供餐服務，並讓所有機組人員都繫上安全帶。

美聯社報導，新加坡航空表示，在SQ321班機事故後，已採取「更為謹慎的飛行中亂流管理方法」。聲明指出，「當安全帶燈號亮起時，除了暫停熱飲服務，餐飲服務也將暫停」。同時，「機組人員也將回到座位，並且繫好安全帶」。

新加坡航空表示，遭遇天氣狀況不佳的其他現行安全措施都將繼續，包括讓機組人員固定座艙和廚房內的鬆散物品，以盡量減少亂流相關的傷害；建議乘客返回座位與繫好安全帶，以及觀察可能需要協助的乘客，例如正在盥洗室的旅客。

新航指出，「機師和機組人員都注意到涉及亂流的危害，他們也接受過訓練，可以在整趟飛行協助客人與確保座艙安全」，並將繼續審核流程，「因為我們乘客和機組人員的安全極其重要」。

廚房 新加坡航空 機師 波音

延伸閱讀

新航遇「晴空亂流」釀1死！搭飛機遇到亂流怎麼辦？做好5件事保命

【即時短評】賴總統錯失緩解兩岸敵意契機 未來4年大家要繫好安全帶了

國道被拍乘客安全帶「垂直」遭罰 逆轉再逆轉開罰有據

男子未繫安全帶 遭警攔查竟是通緝犯還持有大量毒品

相關新聞

伊朗總統與外長乘直升機在山區墜毀身亡 初步調查結果出爐

伊朗的塔斯尼姆（Tasnim）與梅爾（Mehr）通訊社23日報導，伊朗武裝部隊總參謀部公佈了導致萊希總統、外交部長艾密拉...

區域緊張局勢升高！美宣布舉行環太平洋軍演 有日菲等29國參加

美國海軍太平洋艦隊昨天宣布，2024年環太平洋軍事演習（Rimpac）預計6月26日在夏威夷群島及其周邊海域登場，會有菲...

歐盟通過人工智能法2026年正式生效 專家：實施監控難度很大

由27個成員國組成的歐盟理事會通過了人工智能法，它將規範影片監控、語音識別以及金融數據評估的實際應用。不過，該法2026年才能正式生效。制定該法的目的，是為了歐盟範圍內人工智能的使用變得更加安全，盡可能確保人工智能使用過程中的透明和可追溯性，避免歧視，並有利環保。至關重要的是，人工智能要由人來掌控，而並非其他技術。

孟加拉議員印度遇害「剝皮肢解再絞碎」 幕後黑手花千萬元買兇殺人

一名孟加拉國會議員最近在印度境內失蹤，雖然尚未見到遺體，但孟加拉警方證實他已遇害。印度媒體今天報導，被捕的嫌犯坦承已將被...

美軍6月舉行「勇敢之盾」大規模軍演 日本自衛隊首度參加

美軍6月將於太平洋地區舉行兩年一度的大規模軍演「勇敢之盾」（Valiant Shield），日本防衛省今天宣布，自衛隊將...

巴布亞紐幾內亞半夜大規模山崩！逾百人遭活埋 居民徒手挖遺體

太平洋島國巴布亞紐幾內亞北部一座偏遠村莊24日發生大規模山崩，救難人員已趕往現場救災，當地民眾估計約有百人死亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。