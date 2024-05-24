巴紐暴發大規模土石流侵襲多村 恐數百人熟睡中遭活埋

南太平洋國家巴布亞紐幾內亞的官員表示，當地高地地區今天暴發一場大規模土石流，至少侵襲6座村莊，許多住宅據信遭到掩埋。有消息指恐有數百人被埋在土石堆下。

法新社報導，這場災難發生在恩卡省（Enga）一處偏遠地區，於當地時間今天淩晨3時左右暴發，當時許多村民正在家中熟睡。

恩卡省省長伊巴塔斯（Peter Ipatas）告訴法新社：「發生了一場大型土石流，造成生命和財產損失。」另有未經證實的通報說，可能有數百人被埋。

伊巴塔斯稍後指出，「有超過6個村莊」遭到這場土石流襲擊，現場災情是當地「前所未有的自然災害」，造成了「重大損失」。

由醫務人員、軍隊、警察和聯合國（UN）機構組成的一個緊急應變小組已被派往災區，以評估損失情況及幫助傷者。

現場傳出的影像顯示，原本植被茂密的孟加洛山（Mount Mungalo）被滑落的土石劈出一大缺口，數塊汽車大小的巨石、倒下的樹木與泥土隨著土石流滑落，留下一道寬闊的損傷痕跡，一路延伸到山谷谷底。

數十名當地男女居民在成堆的石土上攀爬，一邊挖掘土石一邊呼喊和聆聽是否有生還者，有人則是帶著難以置信表情掃視現場。

美聯社引述澳洲廣播公司（ABC）報導，巴紐偏遠地區今天爆發的土石流掩埋了一座村莊，據居民估計死亡人數超過100，但當局尚未證實。