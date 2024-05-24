快訊

中職／睽違287天先發！潘威倫不到4局掉7分 第150勝再等等

逾8萬抗議民眾包圍立院 警設鐵柵欄：濟南、林森南路「只出不進」

國會聽證權二讀通過！官員虛偽陳述依法追刑責 關係人最重罰20萬

捷克藝術家創作「蝴蝶」 向二戰反納粹飛行員致敬

中央社／ 布拉格24日專電
捷克前衛藝術家切爾尼最新作品「蝴蝶」（Butterflies），近日展示在布拉格百貨公司的外牆上。 中央社
捷克前衛藝術家切爾尼最新作品「蝴蝶」（Butterflies），近日展示在布拉格百貨公司的外牆上。 中央社

捷克前衛藝術家切爾尼最新作品「蝴蝶」（Butterflies），近日展示在布拉格百貨公司的外牆上。作品是要向二戰時在英國皇家空軍服役的捷克斯洛伐克飛行員致敬。

經過2年整修，布拉格五月（Máj）百貨公司將在6月20日重新開幕。百貨公司的外牆，近日掛上切爾尼（David Černý）設計的兩隻由「噴火戰鬥機」（Spitfire）機身製成的「蝴蝶」藝術品，作品目的在於向二戰在英國皇家空軍服役的捷克斯洛伐克飛行員致敬。

「布拉格晨報」（Prague Morning）報導，切爾尼說，作品理念是源自1939年3月捷克斯洛伐克被納粹德國占領後，成千上萬的捷克斯洛伐克人立即出國，投身反納粹主義、爭取民主與恢復國家獨立的行動。

切爾尼表示，首先表現最出色的是戰鬥機飛行員，他們先在法國（對抗納粹）的戰鬥中，接著在著名的不列顛戰役（Battle of Britain），與英國戰友與其他盟友加入英國皇家空軍（RAF）。因此，在他人行道上設計的「359架飛機剪影」，正是代表這些捷克斯洛伐克戰鬥機飛行員。

切爾尼說：「一架小型戰鬥機加上熟練的飛行員，可以點燃戰鬥之火，甚至能掃蕩強大的侵略者。蝴蝶效應是這樣一種理論：昆蟲拍打翅膀可以引發一系列事件，進而在地球另一側引發颶風。」

切爾尼告訴捷克新聞網站Novinky：「捷克戰鬥機飛行員對我來說，是捷克斯洛伐克軍人對抗希特勒最重要的例子。這件藝術品是為了紀念他們，儘管它看似是紀念碑，但它絕不是紀念碑。它更像是一條星光大道。」

「蝴蝶」引起附近居民和遊客好奇心，許多人駐足觀賞拍照，藝術品也在網路上掀起正反意見的討論。

有人表示，「這是一個出色的作品」、「令人耳目一新」。但另一方面，老布拉格俱樂部（The OldPrague Club）批評，「作品展示典型媚俗的所有特徵：令人愉悅的蝴蝶圖案，透過巨大翅膀拍動的動作吸引路人，同時試圖以情感喚起人們對捷克斯洛伐克飛行員的記憶」。

切爾尼生於布拉格，畢業於「布拉格藝術、建築與設計學院」（AAAD），多年來以創作各種具爭議與挑釁意味的雕塑而聞名。

1991年，切爾尼與朋友將一台蘇聯坦克No.23漆成粉紅色，這起事件當時引起轟動，切爾尼也因此被捕，但很快被釋放。

1999年，切爾尼設計的「瓦茨拉夫國王騎著倒掛的死馬」，出現在「瓦茨拉夫廣場」（WenceslasSquare）附近，充滿荒誕氣息與捷克式黑色幽默。

2000年，他創作的10個黑色無臉「嬰兒」雕像（Babies），被安裝在茲科夫（Žižkov）電視塔上，旅遊網站VirtualTourist在2009年將電視塔評為世界第二醜陋的建築；目前布拉格康帕島（Kampa Island）上也放置上3個外觀相同的大型爬行嬰兒（CrawlingBabies）。

2004年，「小便」（Piss）展示在布拉格小城區，兩個站著小便的青銅男子雕像，由電子裝置控制，不定時轉動臀部與生殖器，腳下的池塘與捷克國土形狀相似，美國雜誌評論：「這兩個傢伙像在國家上撒尿，充滿挑釁意味。」

2013年，切爾尼創作「手勢」（Gesture），讓一個巨大的紫色中指雕像，漂浮在布拉格伏爾塔瓦河（Vltava River）上，背景是布拉格城堡，藉此傳達對當時總統齊曼（Miloš Zeman）的不滿。

2014年，「卡夫卡的頭像」（Franz Kafka RotatingHead）揭幕，成為布拉格知名的觀光景點。這個大型旋轉頭像以42層鋼製成，總重達39噸，耗資3000萬克朗（約4232萬台幣），是捷克最昂貴的雕像之一。

2023年，切爾尼博物館（Musoleum David Černý）開幕。這棟建築原先是閒置20多年的釀酒廠，現在用來放置切爾尼分散在世界各地的雕塑，也為其他展覽提供空間。

捷克 斯洛伐克 藝術品 蝴蝶

延伸閱讀

捷克總統帕維爾騎機車受傷 送院治療觀察

斯洛伐克訪台慶賀團成員：台經貿科技具高吸引力

捷克總統：基輔太天真 是時候停戰談戰後秩序了

【專家之眼】追打洩密案 漏情無人問

相關新聞

伊朗總統與外長乘直升機在山區墜毀身亡 初步調查結果出爐

伊朗的塔斯尼姆（Tasnim）與梅爾（Mehr）通訊社23日報導，伊朗武裝部隊總參謀部公佈了導致萊希總統、外交部長艾密拉...

捷克藝術家創作「蝴蝶」 向二戰反納粹飛行員致敬

捷克前衛藝術家切爾尼最新作品「蝴蝶」（Butterflies），近日展示在布拉格百貨公司的外牆上。作品是要向二戰時在英國...

與X平台打官司爭取內容付費 法國媒體占上風稱「決定性的一步」

法國媒體與社群媒體X平台就支付新聞授權費用打官司，巴黎一間法院今天裁定，X平台必須向法國媒體提供，它從刊登媒體內容賺取多...

2022年「顧客騷擾」逾千起 日本鐵路公司紛設方針護員工

西日本旅客鐵道公司（JR西日本）今天宣布，已制定因應「顧客騷擾」的基本方針以保護員工，顧客若出現不當言行，將中止提供服務...

世界智財權組織逾190國 達成首項反生物剽竊條約

聯合國「世界智慧財產權組織」逾190國今天達成一項新條約，對抗所謂「生物剽竊」（biopiracy）及監管源於藥用植物等...

歐盟通過人工智能法2026年正式生效 專家：實施監控難度很大

由27個成員國組成的歐盟理事會通過了人工智能法，它將規範影片監控、語音識別以及金融數據評估的實際應用。不過，該法2026年才能正式生效。制定該法的目的，是為了歐盟範圍內人工智能的使用變得更加安全，盡可能確保人工智能使用過程中的透明和可追溯性，避免歧視，並有利環保。至關重要的是，人工智能要由人來掌控，而並非其他技術。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。