與X平台打官司爭取內容付費 法國媒體占上風稱「決定性的一步」

法國媒體與社群媒體X平台就支付新聞授權費用打官司，巴黎一間法院今天裁定，X平台必須向法國媒體提供，它從刊登媒體內容賺取多少收益的相關資訊。

世界報（Le Monde）、費加洛報（Le Figaro）與法新社等十多家媒體正在尋求X平台支付所謂的「鄰接權」（neighbouring rights）費用。歐洲聯盟（EU）2019年創設了這種著作權形式，讓媒體可就使用其內容要求補償。

法新社報導，法院裁決命令X平台在兩個月內採取行動，向媒體組織提供相關資訊，包含媒體內容的瀏覽量、點擊次數以及轉推、按讚、分享等讀者互動相關數據。

根據裁決書副本，X平台被要求告知媒體它透過前述資訊在法國的獲利，並得說明其演算法如何引導它發布這些媒體內容。

裁決書提到，媒體若要根據鄰接權法案「透明評估」其預計發布的內容量，X平台提供的資訊有其必要。

法官是在加速審理程序下做出這項裁決，但媒體機構仍須等法院裁定強制X平台付費。

不過法新社董事長佛里斯（Fabrice Fries）已稱許這項裁決是「決定性的一步」，透過實踐兌現這項新權利，且裁決承認X平台受到相關法律約束。

佛里斯在X平台寫道：「這項裁決確認X／推特（Twitter）受到媒體鄰接權約束，並強制該平台提供法律要求資訊，以決定（必須向媒體機構支付）的費用。」