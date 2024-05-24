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2022年「顧客騷擾」逾千起 日本鐵路公司紛設方針護員工

中央社／ 東京24日綜合外電報導
西日本旅客鐵道公司（JR西日本）宣布，已制定因應「顧客騷擾」的基本方針以保護員工。示意圖／路透社
西日本旅客鐵道公司（JR西日本）宣布，已制定因應「顧客騷擾」的基本方針以保護員工。示意圖／路透社

西日本旅客鐵道公司（JR西日本）今天宣布，已制定因應「顧客騷擾」的基本方針以保護員工，顧客若出現不當言行，將中止提供服務或商品。JR西日本集團內的全體事業均適用。

共同社報導，基本方針列舉了幾項具體的「顧客騷擾」行為，包含抓住員工手臂、出現歧視性言論，攻擊員工的身體與精神，以及侵害員工隱私像是擅自拍攝員工的影像等，還有藉電話或面對面的方式長時間糾纏員工等。

JR西日本必要時將介紹專門律師給受害員工，協助員工向加害者求償。社長長谷川一明今天在大阪市召開記者會表示，「為了保護員工的安全、人權，這是提供優質服務的必要條件」。

日本經濟新聞報導，這是繼JR東日本公司之後，JR各公司中第2個公布因應「顧客騷擾」政策的公司。

而JR西日本2024年度將蒐羅「顧客騷擾」的案例，製作成因應手冊。

日本政府國土交通省2023年12月統計，2022年度日本全國的鐵路業者遭遇的「顧客騷擾」案例達1124件。

由各民間鐵路公司組成的日本民營鐵路協會，2023年12月已要求鐵路業者設定「顧客騷擾」的標準與因應方式，而「東京地下鐵公司」今年3月也已經制定了因應「顧客騷擾」的政策。

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