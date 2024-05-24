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伊朗總統與外長乘直升機在山區墜毀身亡 初步調查結果出爐
伊朗的塔斯尼姆（Tasnim）與梅爾（Mehr）通訊社23日報導，伊朗武裝部隊總參謀部公佈了導致萊希總統、外交部長艾密拉多拉安、其他政要跟隨行人員身亡的直升機墜毀事件初步調查結果。
根據伊朗官媒Press TV跟俄羅斯官媒RT的轉述，專家調查委員會在墜機事件隔天的20日抵達事故現場，並未在殘骸發現任何彈孔或類似衝擊的跡象。伊朗軍方官員表據報表示，調查人員確定直升機墜入山區，撞到地面後起火。
根據調查結果，萊希與隨行政要搭乘的直升機沿著預先計畫的路線飛行時墜毀，並未偏離指定航道。墜機前大約一分半鐘，該架直升機的飛官還跟編隊的另外兩架直升機進行聯繫。報告補充表示，直升機和地面管制之間的對話沒有發現任何可疑之處。
調查人員指出，「該區域的複雜性、大霧和低溫」拖延了搜救行動，迫使作業延長至夜晚。 他們還指出，在無人機協助之下，於20日凌晨5時找到了確切的墜機地點，搜救隊伍不久之後趕到。
調查委員會表示，有關任何後續調查結果，將在適當時候通報全國。
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