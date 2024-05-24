美軍6月舉行「勇敢之盾」大規模軍演 日本自衛隊首度參加

美軍6月將於太平洋地區舉行兩年一度的大規模軍演「勇敢之盾」（Valiant Shield），日本防衛省今天宣布，自衛隊將首度參與部分演習，地點包含日本自衛隊的基地。

日本放送協會（NHK）、時事通信社等日媒報導，美國軍隊從2006年起每兩年在關島等地舉辦一次勇敢之盾軍演，參與軍種包括陸海空軍、陸戰隊，人數總共逾1萬人。

今年的勇敢之盾將於6月初舉行，為期大約2週。演習地點除了菲律賓周邊、夏威夷、關島等地，部分訓練會在日本各地的自衛隊設施等地舉行，但不包含沖繩地區與四國地區。

日本自衛隊的基地等地今年首度被納為勇敢之盾的訓練地點。報導推測，此舉似乎有意強化日美兩國的快速反應體制，以因應日本周邊可能發生的緊急事態。

據稱，美方邀請自衛隊參與這次勇敢之盾軍演，並提議部分訓練在日本國內進行。

陸海空自衛隊總共約4000人、約130輛車、60架飛機等軍力，將於6月17日至18日投入演習。

除了日本9個地區會成為演習場地之外，日本與美國的戰鬥機6月10日之後，將於青森縣的海上自衛隊八戶航空基地、宮城縣的航空自衛隊松島基地等地起降。

此外，北海道的陸上自衛隊演習場將進行空降訓練；鹿兒島縣的奄美大島周邊屆時也會實施反艦戰鬥訓練等項目。

另外，美軍與海上自衛隊屆時將於東京都小笠原村的硫磺島，訓練修復跑道；而飛彈部隊也會在長崎縣的陸上自衛隊相浦駐屯地參加演習。