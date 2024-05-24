快訊

解套！楊蕙如率網軍罵大阪辦事處 憲法法庭判侮辱職務罪違憲

服務處被改格鬥中心！林淑芬右勾拳痛擊麥玉珍 葉元之：參加奧運拳擊為國爭光

德極右派議員醜聞纏身 全黨遭歐洲議會黨團切割

中央社／ 布魯塞爾23日綜合外電報導

德國另類選擇黨（AfD）一名重量級議員爆發一連串醜聞後，全黨今天在歐洲議會被其他極右派團體驅逐。在歐盟選舉進入最後階段之際，激進右翼勢力正蓬勃發展。

法新社報導，法國國民聯盟（National Rally）和義大利聯盟黨（League）一直急於和德國另類選擇黨及其陷入困境的議員克拉（Maximilian Krah）保持距離。這兩個黨在歐洲議會（European Parliament）強硬右派「認同與民主黨團」（Identity and Democracy）中，都是德國另類選擇黨的夥伴。

克拉在今年6月6日到9日的歐洲議會選舉中是德國另類選擇黨呼聲最高的候選人，如今正因涉嫌與俄羅斯和中國掛勾遭到調查，在他發言淡化令人聞風喪膽的納粹親衛隊（SS）罪行後，法國國民聯盟決定劃清界線。

瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）領導的國民聯盟本月21日宣布不會繼續在歐盟與德國另類選擇黨為伍。「認同與民主黨團」再於今天表決決定驅逐德國另類選擇黨及其9名歐洲議會議員。

黨團透過聲明表示：「認同與民主黨團不想再與涉及克拉的事件有任何瓜葛。」

「歐洲議會認同與民主黨團辦公室今天決定排除德國代表團德國另類選擇黨，即刻生效。」

克拉本月接受義大利媒體訪問時說，納粹親衛隊成員未必是罪犯，引發軒然大波。

他在歐洲議會的一名助理涉嫌替中國從事間諜活動被捕後，面臨日益嚴重的危機。

克拉和另外一名德國另類選擇黨候選人拜斯特隆（Petr Bystron）也遭控收受金錢，在莫斯科資助的新聞網站散播親俄立場，德國當局已展開調查。

德國 民主黨 義大利

延伸閱讀

立院職權修法 花蓮議會藍、綠黨團交鋒

拚國會改革法案三讀 藍白避節外生枝 報告事項退278案

醜聞纏身又陷助理共諜案 德極右派歐洲議員遭切割

駁台北律師公會聲明 民眾黨反嗆律師不該淪權勢者弄法工具

相關新聞

俄羅斯女人需要中國男人拯救？紐時：社媒操弄民族主義

中國社媒出現一股歪風：運用以假亂真俄羅斯年輕女性為主角的人工智慧竄改影片，藉以推促中俄關係、激發愛國熱情或賺錢，目標受眾...

巴布亞紐幾內亞半夜大規模山崩！逾百人遭活埋 居民徒手挖遺體

太平洋島國巴布亞紐幾內亞北部一座偏遠村莊24日發生大規模山崩，救難人員已趕往現場救災，當地民眾估計約有百人死亡。

溺水街？蘇納克宣布7.4提前大選 英媒標題飆創意

英國首相蘇納克突然在雨中布7月4日舉行國會大選，而他渾身濕透站在唐寧街10號（英國首相府）門外宣布消息的畫面，也成了23...

凱特妃肖像畫挨批「完全不像、是災難」 英畫家：描繪尊嚴

英國國王查理三世日前公開的肖像畫，才因「一片紅」被指像「下血獄」，如今將出現在《尚流》雜誌(Tatler)的7月號封面凱...

囤積10年的米好好吃？泰國「十年米」之亂的政局算計

近來泰國網路聲量最高的熱搜詞是「米」，例如จำนำข้าว（典押米）或ข้าว 10 ปี（十年米）。之所以會出現這些米名詞，是因為五月初泰國副總理兼商務部長普譚（Phumtham Wechayachai），率領官員、媒體等30人跑到東北的素林（Surin）府，在全國人民面前展開了一場吃米秀。

日航客機頻傳事故 日本政府派員了解

由於日本航空（Japan Airlines）飛機事故頻傳，日本政府國土交通省（簡稱國交省）今天上午根據航空法，派員到位於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。