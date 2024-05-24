巴布亞紐幾內亞半夜大規模山崩！逾百人遭活埋 居民徒手挖遺體

太平洋島國巴布亞紐幾內亞北部一座偏遠村莊24日發生大規模山崩，救難人員已趕往現場救災，當地民眾估計約有百人死亡。

24日凌晨3點半左右，巴紐首都摩斯比港西北方約600公里處的恩加省（Enga Province）Kaokalam村發生山崩，民眾表示，可能至少有100人遭活埋，但當局尚未證實。

恩加省行政長官察卡（Sandis Tsaka）表示，已向該地區派遣緊急小組，其中包括救災人員、警察和衛生工作者，以評估受損程度。

察卡說，「今天凌晨發生的毀滅性山崩是史無前例的自然災害。對財產和生命造成目前無法估計的損失。」

社群媒體上的照片顯示，居民們攀爬在倒塌樹木及房屋殘骸中以尋找死者遺體。

在當地經商的拉魯瑪（Elizabeth Laruma）表示，山崩發生後，村莊房屋被夷為平地，指事發在凌晨，整座村莊都毀了，估計有100多人遭活埋。她表示，山崩也導致一條重要道路中斷，取得物資及救援的路徑恐怕受阻。