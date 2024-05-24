喬治亞推境外影響力法案 美祭簽證限制檢討雙邊關係

黑海國家喬治亞推動仿效俄羅斯的「境外影響力」法案，引發國內大規模抗議。美國國務卿布林肯今天說，美國將對喬治亞實施新的簽證限制，並檢討與喬治亞的關係。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）在聲明中說，新的簽證政策「將適用於喬治亞民主遭到破壞負有責任的人或是共謀者，以及他們的家庭成員」。

布林肯又說，華府也「將對美國與喬治亞的雙邊合作展開全面檢討」。

喬治亞正在推動的境外影響力法案，要求接收海外20%以上資金的非政府組織與媒體，必須登記為「追求外國勢力利益的」機構。

喬治亞國會議員上週不顧大規模抗議通過這項法案，批評人士說此舉將讓反對派團體噤聲，並讓喬治亞這個前蘇聯加盟共和國從親西方的路線轉向親俄羅斯。

喬治亞執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）堅稱致力於加入歐洲聯盟（EU），並採取行動提高非政府組織資金的透明度。

喬治亞總統佐拉比契維利（Salome Zourabichvili）18日否決境外影響力法案，但「喬治亞之夢」在國會有足夠票數推翻總統的否決。

布林肯明確指出，「任何破壞喬治亞民主進程或制度的人，包括在喬治亞2024年10月選舉的籌備、舉行期間或選後，將會被認定沒有資格獲得美國簽證」，不得在美國旅遊，包括他們的直系親屬在內。