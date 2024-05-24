日航客機頻傳事故 日本政府派員了解

由於日本航空（Japan Airlines）飛機事故頻傳，日本政府國土交通省（簡稱國交省）今天上午根據航空法，派員到位於東京都大田區的羽田機場內日航的辦公室了解狀況。

日本經濟新聞、讀賣新聞報導，國土交通大臣齊藤鐵夫今天表示：「鑒於今年1月2日羽田機場發生飛機相撞事故，已指示貫徹基本動作，如今又發生這次事件，因此相當嚴肅看待。」日航兩架客機昨天在羽田機場發生碰撞，所幸無人受傷。

日航對此表示，「將認真看待此事，並遵從當局的指導以努力恢復信任。」

一架載著乘客加機組人員共328人的日航503號班機，昨天上午從羽田機場第一航廈16號停機坪後退移動準備出發時，左側機翼的前端與正要進入旁邊17號停機坪的另一架日航客機（未載乘客和機組人員）的右側機翼前端發生碰撞。

這兩架飛機當時均由牽引車拖行移動。根據相關人士透露，管制員已允許日航503號班機在其他日航客機移動完後，再從停機坪移動出來，不過因為某種原因，在這之前日航503號班機就已經開始後退。

由於這起事件發生在機場管制區域內，國交省仍在調查詳情。日航指出，這兩架飛機的原定行程因此取消，也造成部分航班延宕。

5月10日一架日航客機在福岡機場誤闖跑道，導致另一架客機在起飛途中緊急剎車並停止起飛。國交省昨天透露，日航的機師當時並未複誦管制員要這架日航飛機停在跑道旁邊的指示，而管制員也未要求機師複誦指令。

受到羽田機場今年1月發生日航客機與海上保安廳飛機相撞造成5死的事故影響，國交省正與相關人士討論以制定對策，包含防範類似5月10日在福岡機場的事件再度發生的措施。

此外，日航的飛機曾分別於去年11月與今年2月在美國的機場誤闖跑道或是超越停止線，國交省為此也曾於2月派人到日航辦公室了解情況。

共同社報導，日航4月26日宣布，一名男性機長駕駛日航客機從羽田機場飛至美國達拉斯之後，與同事在餐廳與飯店等地喝酒喧譁等行為被美國警方提醒，而日航為了確認該名機師的身心狀態，取消了這名機長2天後飛往日本的航班。