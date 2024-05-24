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業者碳捕集計畫恐傷地下水 澳洲昆士蘭喊卡

中央社／ 雪梨24日綜合外電報導

澳洲東北部的昆士蘭州擋下一項由大宗商品巨擘嘉能可（Glencore）提出的碳捕集與封存（CCS）計畫。州政府今天表示，業者計畫恐對農用地下水造成無法挽救的傷害。

碳捕集與封存（carbon capture and storage,CCS）技術是將二氧化碳從工業、能源相關產業中分離（捕集）、壓縮，封存至地底或海床確保長時間不排入大氣環境。

路透社報導，嘉能可提出的CCS計畫擬將33萬公噸液態二氧化碳打入2.3公里深的地下含水層；業者稱這項計畫是澳洲陸上碳封存的試點案例。

然而昆士蘭州環境廳在今天的聲明裡表示「出於對地下水資源的潛在衝擊」，業者不宜推動這項計畫；環境廳還說類似的其他計畫也都會被打回票。

農民團體之前就抗議過嘉能可的CCS計畫，認為會汙染到局部的大自流盆地（Great Artesian Basin,世界第三大盆地）。大自流盆地是橫跨澳洲東部大部分地區的地下水沉積網絡。

昆士蘭州環境廳指出，業者的CCS預定地不是封閉的含水層，打入的二氧化碳恐會流動，繼續讓計畫推動恐對地下水質和環境造成長期或不可逆轉的變化。相關變化可能包含讓汙染物諸如氯化物、硫酸鹽、鹽分，乃至各種金屬和像鉛、砷等類金屬的濃度更高。

環境廳表示，地下水用於農業、灌溉、牲口飲水等，地方機關認可大自流盆地對許多利害當事方的重要性，明令其他碳捕集和封存計畫也不得在當地推動。

地下水 水質 澳洲

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