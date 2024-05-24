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加拿大將修法 加人國外出生子女可取得公民身分

中央社／ 多倫多23日專電
加拿大今提新法案，若獲國會通過，在海外出生的加拿大人，其下一代即使不是在加拿大出生，也能自動取得加拿大公民身分。示意圖／ingimage
加拿大今提新法案，若獲國會通過，在海外出生的加拿大人，其下一代即使不是在加拿大出生，也能自動取得加拿大公民身分。示意圖／ingimage

加拿大移民部長米勒（Marc Miller）今天向眾院提交新法案，若法案獲國會通過，在海外出生的加拿大人，其下一代即使不是在加拿大出生，也能自動取得加拿大公民身分。

法案規定，只要加籍父母在加國境內實際居住至少1095天，足以證明其與加拿大有實質聯繫，那麼他們在國外出生的子女就會被自動賦予加拿大公民身分。

米勒23日在宣布向國會提交C-71號法案的記者會上表示，「現行規定將公民身份限制在第一代，排除了一些與加拿大有真正聯繫的人。我們希望利用這個機會，減少海外出生的加人子女，與在加拿大出生的加人子女之間的差距。」

加拿大採「屬地主義」，無論父母是哪國人，只要生在加拿大領土內，即自動獲得加國國籍。與此同時，前保守黨總理哈珀（Stephen Harper）在2009年修法，規定海外出生的加拿大人，不能將其公民權傳給他們在國外出生的下一代。

這些無法取得公民權的加拿大人子女，人稱「失落的加拿大人」（the Lost Canadians）。

去年有部分「失落的加拿大人」及其家人告上法庭，針對他們無法取得公民資格一事，提出憲法挑戰。安大略省高等法院去年12月裁定，加拿大政府拒絕自動賦予第一代加拿大人的國外出生子女公民身分，並不恰當。法院要求聯邦政府在6月19日以前廢除所謂「摒除第二代」規則並修改公民法。

聯邦政府於是根據法院命令推出新法案，恢復境外出生的「失落的加拿大人」公民權利。不過，由於法院規定的截止日期迫近，政府將先申請延期實施。

「失落的加拿大人」權益倡議者查普曼 （DonChapman） 表示，C-71號法案提交國會「極具意義」，「這將是公民法第一次真正合憲，也將產生巨大影響」。

參與起草立法的聯邦新民主黨國會議員、移民評論員關慧貞（Jenny Kwan）指出，2009年保守黨修法，對家庭影響非常大。

她說：「我曾與那些15年前受到不公正法律影響而與親人失散的家庭成員交談過。」據稱，那些第二代子女因為無法取得加籍，一代接一代地在體制中迷失。

米勒宣布新法案後，外界反應不一。不少人說：「這麼做才是對的。」但也有人認為，這是自由黨政府為了選票才做出的決定。有人擔心，新法案會讓更多人便宜行事，只想「拿個加拿大護照」就走人，最後並沒有在加拿大定居、工作或繳稅。

加拿大 子女 移民

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