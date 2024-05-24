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河內民宿凌晨惡火14死 坐落狹小巷弄難救援

中央社／ 河內24日專電
越南首都河內市今晨發生火警，造成14人死亡、3人受傷。圖／ingimage
越南首都河內市今晨發生火警，造成14人死亡、3人受傷。圖／ingimage

越南首都河內市今晨發生火警，起火的3層樓民宿位於狹小巷弄中，距大馬路約250公尺，消防車無法到達，救難人員花了半小時將火勢撲滅，事故造成14人死亡、3人受傷。

越南民智報（Dan Tri）報導，位於河內市紙橋區（Cau Giay）中和坊（Trung Hoa）中敬街（TrungKinh）小巷子的一棟3層樓民宿今天凌晨0時45分發生火警，火勢猛烈，並傳出爆炸聲響。

事故共計造成14人死亡、3人受傷。截至今天清晨5時，罹難者遺體全部運出。

這棟用來經營民宿的透天厝共有3層樓，坐落在狹小巷弄裡，距離大馬路約250公尺，消防車無法到達。民宿每層樓有4個房間，民宿老闆隔著一個院子住在對面的兩層樓裡，1樓用來經營電動腳踏車銷售和提供維修服務。

河內市公安局接獲報案後調度50名人員趕往現場，凌晨0時52分，消防等單位抵達現場救援。此時，火勢越來越猛烈，燒毀現場多輛摩托車、電動腳踏車、腳踏車，濃煙和有毒氣體瀰漫整個火場。

救難人員撬開大門門鎖，破窗進入屋內，救出7名受困人員，其中3人送醫搶救。至凌晨1時26分徹底撲滅火勢。

越南公安部代理部長陳國祖（Tran Quoc To）今天清晨6時15分抵達現場視察。此外，越南副總理陳紅河（Tran Hong Ha）及河內市市長陳士清（Tran SyThanh）也到現場探望和慰問罹難者家屬，並檢查消防救援工作。

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