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法屬新喀里多尼亞暴動 馬克宏延後投票改革安民

中央社／ 法屬新喀里多尼亞努美阿23日綜合外電報導
法國總統馬克宏。路透資料照
法國總統馬克宏。路透資料照

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，他會延後推動法屬太平洋群島新喀里多尼亞的投票制度改革，有必要就此事舉行更多會談，尋求新的政治協議。

投票制度改革在上週引發新喀里多尼亞致命暴動，馬克宏今天抵達當地視察，以期降低緊張局勢。自5月13日以來，當地搶劫、縱火和衝突情事造成至少6人喪生、數百人受傷。

這波暴動源起法國國會下議院「國民議會」先前通過法案，允許住在新喀里多尼亞10年的法國居民參與省級選舉，引發當地獨派勢力不滿，認為這項投票制度改革將稀釋原住民卡納克族（Kanak）選票，讓未來獨立公投更難通過。

綜合法新社和路透社報導，馬克宏在新喀里多尼亞首府努美阿（Noumea）告訴記者：「我已承諾這項改革不會在當前情況下強行通過。」

他表示，「我們將容許數週的時間讓緊張局勢平靜下來並且恢復對話，以（在各方之間）達成廣泛的協議」，他也會在一個月內再度檢視情況。

馬克宏說，如果各方領袖能達成首要的協議，之後會請新喀里多尼亞人就他們的未來進行投票。上述投票改革措施已在法國國民議會過關，但仍須最終批准。

馬克宏在努美阿與當地政治領袖會談後表示，他的最終目標仍是將這項措施簽署成為法律，但唯有當地恢復和平且就當地未來發展達成廣泛協議才可望實現。

巴黎當局認為有必要以此措施促進民主。根據2019年人口普查資料，新喀里多尼亞人口約27.1萬人，近25%居民是歐洲人，主要是法國人；卡納克族約占41%。

投票 法國 馬克宏

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