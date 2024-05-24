快訊

疑中邪？學生稱「看見不明物體」！花蓮某國中墾丁畢旅4女1男抽搐、發抖、躁動

楊丞琳22名台明星喊「回歸祖國」！陸網瘋傳「未表態名單」轟：別賺人民幣

新垣結衣、星野源一結婚就分居！日本人為何推崇「分居婚」？

新航遇奪命亂流事故！22名乘客脊椎受傷 2歲孩童腦震盪

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
新加坡航空客機日前遭遇致命亂流，院方指有22名乘客脊椎受傷。路透
新加坡航空客機日前遭遇致命亂流，院方指有22名乘客脊椎受傷。路透

新加坡航空客機日前遭遇致命亂流，緊急迫降曼谷機場，造成1人死亡、71人受傷。根據曼谷一間收治部分乘客的醫院指出，有20多人脊椎受傷。

路透和CNN報導，曼谷三美泰席娜卡琳醫院（Samitivej Srinakarin Hospital）院長阿迪農（Adinun Kittiratanapaibool）23日指出，醫院共收治41名傷者，其中22人脊椎受傷，6人顱骨和腦部受傷，另外13人骨骼、肌肉和其他部位受傷。並補充說，17名患者接受手術，包括縫合脊椎手術等。

他補充說，目前沒有危及生命的病例。年齡最大的傷者83歲；最小僅2歲，正在接受腦震盪治療。

院方先前指出，傷者包括英國、澳洲、馬來西亞、紐西蘭、西班牙、美國和愛爾蘭及菲律賓等公民。

根據航班追蹤數據，21日從倫敦飛往新加坡航空的SQ321航班，在緬甸上空1萬1300公尺處遭遇極端亂流，造成飛機數次猛烈升降，最終緊急降落曼谷，1名73歲英國乘客疑因心臟病發身亡，但醫院尚未證實他的死因。

該航班載有211名乘客和18名機組員，事發時不少乘客正在吃早餐，飛機內部影片和照片顯示，緊急氧氣面罩在座椅上方晃來晃去，天花板被人撞凹，廚房地板上則散落著托盤、容器和熱水壺等，可見飛機當時受到的衝擊程度之大。

新加坡航空 曼谷 航班

延伸閱讀

新航劇烈亂流 仍有20傷者住加護病房

飛安優等生遇「死亡亂流」…新航CEO道歉 網挺危機處理：幫其他家上了一課

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

沈伯洋腦震盪用MRI遭控醫療浪費？ 台大急診醫解答了

相關新聞

新航遇奪命亂流事故！22名乘客脊椎受傷 2歲孩童腦震盪

新加坡航空客機日前遭遇致命亂流，緊急迫降曼谷機場，造成1人死亡、71人受傷。根據曼谷一間收治部分乘客的醫院指出，有20多...

捷克總統帕維爾騎機車受傷 送院治療觀察

捷克總統帕維爾的辦公室今日表示，帕維爾騎摩托車時受傷，傷勢並不嚴重，正在布拉格軍方醫院接受治療

西班牙度假天堂馬略卡島餐廳倒塌！至少4死21傷

西班牙度假勝地馬略卡島當地23日傳出建築物倒塌事件，至少4人死亡、約21人受傷。

英國保守黨民調落後工黨之際，蘇納克宣布7月4日舉行大選

5月22日，英國首相蘇納克於唐寧街正式宣布，2024年7月4日將舉行國會大選，英國國王查爾斯三世也已依循慣例應允解散國會。然而目前民調顯示，蘇納克所屬的保守黨遠遠落後在野工黨約20%——Techne UK顯示工黨支持率約44%、保守黨則是21%——認為不到兩個月內舉行大選對保守黨相當冒險。雖然英國國家統計局（ONS）數據顯示，英國4月通貨膨脹年增率下滑至3年以來最低點、消費者物價指數也降至約2.3%，然而未必能位保守黨拉抬聲勢。加上盧安達計畫備受質疑、保守黨內部也四分五裂，專家預估保守黨即將面臨「生死關頭」。

英國經濟地雷遍布 逼蘇納克豪賭

英國首相蘇納克宣布七月四日舉行國會大選，這場大選無論誰贏，都得面對英國經濟困境。

暌違4年半 中日韓下周峰會

南韓政府宣布，南韓、日本和中國大陸領袖高峰會議，將於廿六日至廿七日在首爾舉行。這是二○一九年十二月以來，時隔約四年半再次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。