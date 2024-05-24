西班牙度假天堂馬略卡島餐廳倒塌！至少4死21傷
西班牙度假勝地馬略卡島當地23日傳出建築物倒塌事件，至少4人死亡、約21人受傷。
事發在當地23日晚間約8點半，馬略卡島（Mallorca）首府帕爾馬（Palma）美杜莎海灘俱樂部沙灘旁一座2層樓高的餐廳突然倒塌，據信仍有多人受困。
緊急服務部門指出，至少4人死亡、21人受傷，其中7人受重傷，已被送往帕爾馬的多家醫院。
目擊者指出，當時餐廳內大部分是遊客。消防救援人員趕到現場，當局亦調派心理學家到場。
西班牙首相桑切斯說，正密切跟進事故，已準備好向地方政府提供一切必要協助，並慰問死者家屬。
目前官方還未透露死者或傷者是餐廳工作人員或遊客等資訊，建築倒塌原因尚不清楚。
馬略卡島位於地中海西部，5月開始是旅遊旺季。根據官方數據，去年有超過 1400萬旅客造訪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言