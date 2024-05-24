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畫面曝光！西班牙度假天堂馬略卡島餐廳倒塌 至少4死21傷

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西班牙度假天堂馬略卡島餐廳倒塌！至少4死21傷

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
西班牙度假勝地馬略卡島當地23日傳出建築物倒塌事件，至少4死21人傷。法新社
西班牙度假勝地馬略卡島當地23日傳出建築物倒塌事件，至少4死21人傷。法新社

西班牙度假勝地馬略卡島當地23日傳出建築物倒塌事件，至少4人死亡、約21人受傷。

事發在當地23日晚間約8點半，馬略卡島（Mallorca）首府帕爾馬（Palma）美杜莎海灘俱樂部沙灘旁一座2層樓高的餐廳突然倒塌，據信仍有多人受困。

緊急服務部門指出，至少4人死亡、21人受傷，其中7人受重傷，已被送往帕爾馬的多家醫院。

目擊者指出，當時餐廳內大部分是遊客。消防救援人員趕到現場，當局亦調派心理學家到場。

西班牙首相桑切斯說，正密切跟進事故，已準備好向地方政府提供一切必要協助，並慰問死者家屬。

目前官方還未透露死者或傷者是餐廳工作人員或遊客等資訊，建築倒塌原因尚不清楚。

馬略卡島位於地中海西部，5月開始是旅遊旺季。根據官方數據，去年有超過 1400萬旅客造訪。

西班牙 餐廳

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