暌違4年半 中日韓下周峰會

南韓政府宣布，南韓、日本和中國大陸領袖高峰會議，將於廿六日至廿七日在首爾舉行。這是二○一九年十二月以來，時隔約四年半再次舉行中日韓峰會。

會議將由南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄與大陸總理李強出席。南韓總統府說，尹錫悅廿六日下午分別與岸田和李強舉行雙邊會談，三邊峰會廿七日上午在首爾舉行。會議將重點討論經濟、人員交流、數位化和災害合作等領域，並計畫發布共同宣言。

自二○○八年以來，中日韓三國峰會由各國輪流主辦，迄今已舉行八次。然而，日韓關係冷淡加上新冠疫情影響，此次會議是自二○一九年十二月以來的再次舉行。南韓總統府高階官員表示，這將成為三國合作機制正常化的分水嶺。

大陸外交部發言人汪文斌廿三日下午宣布，國務院總理李強廿六日至廿七日將赴南韓首爾出席第九次中日韓領導人會議。

汪文斌昨天就中日韓峰會將登場表示，中日韓是近鄰，同為亞洲和世界主要經濟體，在共同應對亞洲金融危機過程中開啟了三國合作。中日韓合作啟動廿五年來，逐步建立以領導人會議為核心，以部長級會議、高官會和七十多個工作層機制為支撐的合作體系。李強將同日韓領袖共同出席三國領袖會議、中日韓工商高峰會等重要活動，就中日韓合作交換意見。

另外，就中日韓領導人會議期間的有關事項，李強是否將會與日本和南韓領導人進行雙邊會晤一事，汪文斌未有正面回應，僅稱關於中日韓領袖會議期間中日、中韓領導人雙邊會晤事宜，目前中方同相關方面保持溝通。